https://ria.ru/20250618/moldaviya-2023670401.html

Партия "Сердце Молдовы" провела пикет у здания правительства

Партия "Сердце Молдовы" провела пикет у здания правительства - РИА Новости, 18.06.2025

Партия "Сердце Молдовы" провела пикет у здания правительства

Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" провела в среду пикет у здания правительства республики против милитаризации страны, сообщила лидер... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:39:00+03:00

2025-06-18T18:39:00+03:00

2025-06-18T18:43:00+03:00

в мире

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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" провела в среду пикет у здания правительства республики против милитаризации страны, сообщила лидер политформирования Ирина Влах. "Кабинет министров Дорина Речана должен прекратить накачку Молдовы оружием, толкая страну по украинскому сценарию и вместо военных расходов направить миллиард леев на социальные нужды - образование, медицину, поддержку пожилых и детей. С такими требованиями вышли на протест перед правительством активисты Партии "Сердце Молдовы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Влах.Активисты партии вручили чиновникам требование соблюдать нейтралитет и остановить милитаризацию страны, передав в правительство текст 11 статьи Конституции о нейтралитете, а также инициативу партии "Сердце Молдовы" о перенаправлении средств из военного бюджета на соцнужды. "ПДСовская (ПДС – правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) банда по указке из Брюсселя превращает Молдову во вторую Украину - нам навязывают врагов, накачивают оружием, втягивают в НАТО… Молдова - нейтральная страна. Нам нужны не БТР и дроны, а врачи в селах и хорошее образование для наших детей", - подчеркивается в сообщении. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе визита в Кишинев заявила о выделении на милитаризацию Молдавии еще 60 миллионов евро. Она также уточнила, что данный пакет помощи включает усиление возможностей противовоздушной обороны. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.

https://ria.ru/20241119/moldaviya-1984614540.html

https://ria.ru/20250408/moldaviya-2010024360.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, брюссель, украина, ирина влах, майя санду, дорин речан, нато