Партия "Сердце Молдовы" провела пикет у здания правительства
Партия "Сердце Молдовы" провела пикет против милитаризации у здания кабмина
© SputnikПартия "Сердце Молдовы" провела пикет у здания правительства Молдавии в Кишиневе
© Sputnik
Партия "Сердце Молдовы" провела пикет у здания правительства Молдавии в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" провела в среду пикет у здания правительства республики против милитаризации страны, сообщила лидер политформирования Ирина Влах.
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"Кабинет министров Дорина Речана должен прекратить накачку Молдовы оружием, толкая страну по украинскому сценарию и вместо военных расходов направить миллиард леев на социальные нужды - образование, медицину, поддержку пожилых и детей. С такими требованиями вышли на протест перед правительством активисты Партии "Сердце Молдовы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Влах.
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Активисты партии вручили чиновникам требование соблюдать нейтралитет и остановить милитаризацию страны, передав в правительство текст 11 статьи Конституции о нейтралитете, а также инициативу партии "Сердце Молдовы" о перенаправлении средств из военного бюджета на соцнужды.
"ПДСовская (ПДС – правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) банда по указке из Брюсселя превращает Молдову во вторую Украину - нам навязывают врагов, накачивают оружием, втягивают в НАТО… Молдова - нейтральная страна. Нам нужны не БТР и дроны, а врачи в селах и хорошее образование для наших детей", - подчеркивается в сообщении.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе визита в Кишинев заявила о выделении на милитаризацию Молдавии еще 60 миллионов евро. Она также уточнила, что данный пакет помощи включает усиление возможностей противовоздушной обороны.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.