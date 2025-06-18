https://ria.ru/20250618/moldavija-2023643702.html

Молдавия вводит цензуру вопреки критике Венецианской комиссии, заявил Лунгу

Молдавия вводит цензуру вопреки критике Венецианской комиссии, заявил Лунгу - РИА Новости, 18.06.2025

Молдавия вводит цензуру вопреки критике Венецианской комиссии, заявил Лунгу

Кабмин Молдавии одобрил поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, который вводит цензуру в онлайн-пространство, несмотря на критику со стороны... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:32:00+03:00

2025-06-18T17:32:00+03:00

2025-06-18T17:32:00+03:00

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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Кабмин Молдавии одобрил поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, который вводит цензуру в онлайн-пространство, несмотря на критику со стороны Венецианской комиссии, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу. Как сообщила пресс-служба правительства, решение было приняло на заседании кабмина в среду. При этом представители правящей партии "Действие и солидарность", являющиеся авторами инициативы, утверждают, что проект поправок в Кодекс о телевидении и радиовещании якобы направлен на гармонизацию законодательства со стандартами ЕС и укрепление независимости общественных медиаинститутов, его цель состоит в борьбе с дезинформацией и ужесточение регулирования онлайн-платформ. Для этого вводятся понятия: "разжигание ненависти", "дезинформация", "незаконный контент", а также "доверенный уведомитель". СМИ обяжут ежегодно отчитываться о своей деятельности, соблюдать повышенные стандарты прозрачности, доступности и редакционной независимости. Кроме того, Совет по телевидению и радиовещанию получит право контролировать не только телеканалы, радиостанции и операторов платного телевидения, но и "предоставление услуг платформами по обмену видеоматериалами, поставщиками медиауслуг, распространителями медиауслуг и поставщиками платформ по обмену видеоматериалами, находящимися под юрисдикцией Молдавии". СТР сможет потребовать от этих платформ удалить или блокировать доступ к нелегальному контенту. "Венецианская комиссия прямо указала на угрозу свободе выражения и плюрализму мнений в связи с желанием власти переписать правила игры в сфере СМИ. Под предлогом "информационной безопасности" и борьбы с дезинформацией партия "Действие и солидарность" продвигает опасные законопроекты, которые могут превратить свободу слова в преступление. ПДС хочет не защищать граждан от лжи — а задушить свободу критики", - заявил Лунгу журналистам, комментируя тот факт, что кабмин Молдавии в среду дал положительную оценку проекту. Он отметил, что Венецианская комиссия осудила слишком вольные трактовки новых терминов, обращает внимание на риск санкций против независимых журналистов, а также отмечает, что дезинформация может стать удобным предлогом для преследования и закрытия СМИ. "Под шум лозунгов о борьбе с "фейками" скрывается желание тотального контроля над медиа-пространством перед выборами". Мы предупреждали, что этот закон — не про безопасность, а про страх. Страх власти перед свободным словом, перед правдой, которую больше невозможно спрятать. Мы, оппозиция, выступаем за настоящую свободу прессы, а не имитацию демократии", - подчеркнул Лунгу. Другие оппозиционные силы высказывались против подобной инициативы еще на этапе ее публичного обсуждения в рамках консультаций в парламенте. В частности, представители блока коммунистов и социалистов назвали поправки "посягательством на последний бастион свободы выражений", блок "Альтернатива" обвинил власти в попытке полного контроля Интернета, экс-глава Гагаузии и лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах заявляла, что речь идет о введении цензуры. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250606/moldavija-2021415519.html

https://ria.ru/20250503/moldavija-2014801597.html

https://ria.ru/20240905/moldavija-1970800539.html

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Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, ирина влах, евгения гуцул, венецианская комиссия, евросоюз, sputnik молдова