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ВС России уничтожили более 60 украинских националистов в Сумской области
ВС России уничтожили более 60 украинских националистов в Сумской области - РИА Новости, 18.06.2025
ВС России уничтожили более 60 украинских националистов в Сумской области
Расчетом ОТРК "Искандер" ВС России нанесен ракетный удар по пункту постоянной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:44:00+03:00
2025-06-18T16:44:00+03:00
2025-06-18T17:09:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Расчетом ОТРК "Искандер" ВС России нанесен ракетный удар по пункту постоянной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны."В результате удара были уничтожены четыре склада военно-технического имущества, два грузовых автомобиля и более 60 украинских националистов. Повреждения различной степени получили 13 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и до 50 единиц автомобильной техники ВСУ", — говорится в заявлении.Ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара ОТРК "Искандер" по ППД противника в Сумской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250618/vsu-2023586265.html
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Уничтожение складов, техники и живой силы ВСУ ударом "Искандера"
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили 4 склада, 2 грузовика и более 60 националистов в районе города Конотоп в Сумской области, сообщило Минобороны России
2025-06-18T16:44
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Россия, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили более 60 украинских националистов в Сумской области
МО: ВС России уничтожили более 60 украинских националистов в Сумской области