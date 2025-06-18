https://ria.ru/20250618/mo-2023627126.html

ВС России уничтожили более 60 украинских националистов в Сумской области

ВС России уничтожили более 60 украинских националистов в Сумской области - РИА Новости, 18.06.2025

ВС России уничтожили более 60 украинских националистов в Сумской области

Расчетом ОТРК "Искандер" ВС России нанесен ракетный удар по пункту постоянной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:44:00+03:00

2025-06-18T16:44:00+03:00

2025-06-18T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Расчетом ОТРК "Искандер" ВС России нанесен ракетный удар по пункту постоянной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны."В результате удара были уничтожены четыре склада военно-технического имущества, два грузовых автомобиля и более 60 украинских националистов. Повреждения различной степени получили 13 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и до 50 единиц автомобильной техники ВСУ", — говорится в заявлении.Ведомство опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара ОТРК "Искандер" по ППД противника в Сумской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20250618/vsu-2023586265.html

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Уничтожение складов, техники и живой силы ВСУ ударом "Искандера" Российские войска ударом "Искандера" уничтожили 4 склада, 2 грузовика и более 60 националистов в районе города Конотоп в Сумской области, сообщило Минобороны России 2025-06-18T16:44 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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