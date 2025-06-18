https://ria.ru/20250618/mirgorod-2023669583.html

Суд в Москве вынес приговор маньяку-душителю Миргороду

Суд в Москве вынес приговор маньяку-душителю Миргороду - РИА Новости, 18.06.2025

Суд в Москве вынес приговор маньяку-душителю Миргороду

Маньяка-душителя Владимира Миргорода еще раз приговорили к пожизненному сроку, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:34:00+03:00

2025-06-18T18:34:00+03:00

2025-06-18T18:52:00+03:00

москва

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Маньяка-душителя Владимира Миргорода еще раз приговорили к пожизненному сроку, сообщили РИА Новости в суде."Приговором Головинского суда Москвы Миргороду назначено пожизненное лишение свободы", — сказал собеседник агентства.Таким образом, суд удовлетворил требования прокурора. Миргород уже отбывает пожизненный срок. В 2012 году такой приговор ему вынесли за убийства и изнасилования 15 женщин и одного подростка в Москве и Подмосковье. Всех жертв он задушил.В 2024 году при изучении дел прошлых лет выявилось совпадение генетического профиля с ДНК Миргорода в еще нескольких убийствах. По данным следствия, с июня 2000 года по июнь 2004-го жертвами маньяка стали 15 женщин и один мужчина в возрасте от 15 до 48 лет. Как выяснили следователи, Миргород знакомился с жертвами, предлагая подвезти их или вместе выпить. Затем он нападал на них, насиловал, а потом душил предметами их одежды. Убитых Миргород оставлял на местах преступлений, тело одной из женщин сбросил в водоем, тела еще двух после удушения сжег, чтобы скрыть следы изнасилования.Одной из женщин удалось выжить — прохожие нашли ее после того, как Миргород попытался ее зарезать и бросил умирать в лесополосе. Выжившая опознала преступника по фотографии и дала подробные показания.Миргород сознался в этих убийствах, но отрицал совершение изнасилований, утверждая, что все сексуальные контакты происходили по согласию сторон.

https://ria.ru/20250616/pichushkin-2023059737.html

https://ria.ru/20250609/vsu-2021760313.html

москва

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москва, происшествия, московская область (подмосковье)