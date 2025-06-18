https://ria.ru/20250618/minturizma-2023721746.html

Израиль рассчитывает вернуть своих граждан, находящихся за границей

Израиль рассчитывает вернуть своих граждан, находящихся за границей - РИА Новости, 18.06.2025

Израиль рассчитывает вернуть своих граждан, находящихся за границей

Израиль проводит от 10 до 12 эвакуационных рейсов в день для того, чтобы вернуть около 100 тысяч своих граждан, оказавшихся за границей в период военного... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:18:00+03:00

2025-06-18T23:18:00+03:00

2025-06-18T23:24:00+03:00

израиль

дональд трамп

обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года

в мире

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Израиль проводит от 10 до 12 эвакуационных рейсов в день для того, чтобы вернуть около 100 тысяч своих граждан, оказавшихся за границей в период военного конфликта между Ираном и Израилем, рассказал в беседе с РИА Новости представитель израильского министерства туризма Пелег Леви."Израильтяне, оставшиеся за границей из-за конфликта меду Израилем и Ираном, будут эвакуированы специальными вывозными рейсами. Проблема в том, что из-за угроз безопасности этот процесс займет некоторое время. На данный момент проводится от 10 до 12 эвакуационных рейсов в день из нескольких центральных городов Европы, Дальнего Востока и США", - сказал он.Представитель министерства добавил, что израильтяне, которые хотят вернуться, получают всю необходимую информацию о вывозных рейсах от авиакомпаний, у которых они приобретали обратный билет. Он также отметил, что на данный момент удалось вернуть только несколько тысяч граждан еврейского государства, которых конфликт с Ираном застал за рубежом.МИД Израиля и министерство транспорта 15 июня выпустили совместное заявление, согласно которому воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым для гражданской авиации до момента, пока в системе безопасности не будет принято решение об открытии неба.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/iran-2023721284.html

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израиль, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года, в мире, иран, крейг мюррей, европа, казем джалали