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Более 30 тысяч туристов не могут покинуть Израиль

Более 30 тысяч туристов не могут покинуть Израиль - РИА Новости, 18.06.2025

Более 30 тысяч туристов не могут покинуть Израиль

Около 30 тысяч иностранных туристов не могут покинуть Израиль из-за решения правительства о закрытии неба в связи с эскалацией конфликта с Ираном, порядка... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:15:00+03:00

2025-06-18T23:15:00+03:00

2025-06-18T23:23:00+03:00

израиль

в мире

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дональд трамп

крейг мюррей

казем джалали

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Около 30 тысяч иностранных туристов не могут покинуть Израиль из-за решения правительства о закрытии неба в связи с эскалацией конфликта с Ираном, порядка половины туристов запросили эвакуационные рейсы, рассказал в беседе с РИА Новости представитель израильского министерства туризма Пелег Леви."С начала военных действий с Ираном из Израиля не могут вылететь около 30 тысяч иностранных туристов, в настоящее время около 15 тысяч выразило желание покинуть страну эвакуационным рейсом", - рассказал он.МИД Израиля и министерство транспорта 15 июня выпустили совместное заявление, согласно которому воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым для гражданской авиации до момента, пока в системе безопасности не будет принято решение об открытии неба.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/iran-2023721284.html

https://ria.ru/20250618/minturizma-2023721746.html

израиль

иран

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израиль, в мире, иран, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте