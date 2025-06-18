https://ria.ru/20250618/minpromtorg-2023689485.html

Эксперимент с беспилотными грузовиками могут расширить на трассу М-12

Эксперимент с беспилотными грузовиками могут расширить на трассу М-12 - РИА Новости, 18.06.2025

Эксперимент с беспилотными грузовиками могут расширить на трассу М-12

Экспериментальный правовой режим для движения беспилотных грузовиков планируется расширить на трассу М-12 уже осенью текущего года, рассказал журналистам... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:54:00+03:00

2025-06-18T19:54:00+03:00

2025-06-18T20:18:00+03:00

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

сергей когогин

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Экспериментальный правовой режим для движения беспилотных грузовиков планируется расширить на трассу М-12 уже осенью текущего года, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов."Мы, конечно, понимаем, что развитие беспилотных технологий в целом – это будущее, которое повлияет не только на автопром, но и на экономическую модель в целом – и в части коммерческих перевозок, и в части общественного транспорта. В этом плане быть на острие технологического развития – это залог конкурентоспособности отрасли… Сейчас в рамках пока экспериментальных правовых режимов эти наработки, этих моделей и этой технологии, ведутся. И эти режимы расширяются… Осенью планируем расширить его на трассу М-12", — сказал Каримов.В начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей. Оно также осуществляется на трассе М-11 "Нева" с 2023 года. Запустить движение беспилотных грузовиков на трассе М-12 "Восток" планируется в 2026 году.В первый день Петербургского международного экономического форума Каримов и генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин проехали по трассе М-11 "Нева" на отечественном беспилотном грузовике нового поколения "Маяк-2". Это модернизированная версия автомобиля "Маяк-1", созданная на базе "Камаза-54901". При этом, по информации производителя, все компоненты, отвечающие за обеспечение автономного движения, в автомобиле являются "санкционно устойчивыми".По итогам тест-драйва Каримов рассказал, что автомобиль ведет себя стабильно и устойчиво даже в неблагоприятных погодных условиях.

https://ria.ru/20250618/ii-2023646888.html

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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей когогин, россия, экономика