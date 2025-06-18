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Минэнерго объяснило рост экспорта угля из России
Минэнерго объяснило рост экспорта угля из России - РИА Новости, 18.06.2025
Минэнерго объяснило рост экспорта угля из России
Экспорт угля из России в январе-мае вырос на 0,5% за счет вывоза из Якутии по Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), тогда как поставки по сети РЖД просели,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:47:00+03:00
2025-06-18T14:47:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Экспорт угля из России в январе-мае вырос на 0,5% за счет вывоза из Якутии по Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), тогда как поставки по сети РЖД просели, сообщил РИА Новости замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов на ПМЭФ."В целом же, с учетом роста вывоза из Якутии в том числе по ТЖД (с Эльгинского месторождения - ред.), экспорт соответствует прошлому году - рост на 0,5%", - ответил он на вопрос об объеме экспорта угля за январь-май.Про этом, по словам Исламова, за январь-май "вывоз угля на экспорт по инфраструктуре РЖД снизился на 1,5 миллиона тонн по всем направлениям к аналогичному периоду прошлого года".В восточном направлении - "самом благоприятном" - экспорт вырос на 0,9 миллиона тонн. В северо-западном направлении, по словам Исламова, вывоз снизился на 5,3 миллиона тонн, а в южном - увеличился на 2,8 миллиона тонн.Минэнерго не раскрывало данные о вывозе угля из РФ за январь-май 2024 года. Однако по итогам всего прошлого года экспорт угля из России снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, сообщал вице-премьер Александр Новак.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ржд, александр новак
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), РЖД, Александр Новак
Минэнерго объяснило рост экспорта угля из России
Минэнерго: экспорт угля вырос в январе-мае за счет вывоза из Якутии по ТЖД