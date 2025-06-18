Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго объяснило рост экспорта угля из России - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
14:47 18.06.2025 (обновлено: 15:07 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/minenergo-2023592451.html
Минэнерго объяснило рост экспорта угля из России
Минэнерго объяснило рост экспорта угля из России - РИА Новости, 18.06.2025
Минэнерго объяснило рост экспорта угля из России
Экспорт угля из России в январе-мае вырос на 0,5% за счет вывоза из Якутии по Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), тогда как поставки по сети РЖД просели,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:47:00+03:00
2025-06-18T15:07:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ржд
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975028823_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ba326525cecc64aeee18b3d7f41788c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Экспорт угля из России в январе-мае вырос на 0,5% за счет вывоза из Якутии по Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), тогда как поставки по сети РЖД просели, сообщил РИА Новости замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов на ПМЭФ."В целом же, с учетом роста вывоза из Якутии в том числе по ТЖД (с Эльгинского месторождения - ред.), экспорт соответствует прошлому году - рост на 0,5%", - ответил он на вопрос об объеме экспорта угля за январь-май.Про этом, по словам Исламова, за январь-май "вывоз угля на экспорт по инфраструктуре РЖД снизился на 1,5 миллиона тонн по всем направлениям к аналогичному периоду прошлого года".В восточном направлении - "самом благоприятном" - экспорт вырос на 0,9 миллиона тонн. В северо-западном направлении, по словам Исламова, вывоз снизился на 5,3 миллиона тонн, а в южном - увеличился на 2,8 миллиона тонн.Минэнерго не раскрывало данные о вывозе угля из РФ за январь-май 2024 года. Однако по итогам всего прошлого года экспорт угля из России снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, сообщал вице-премьер Александр Новак.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250603/innovatsii-2020691286.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975028823_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_461dd68cb0579bcbf99d7291702b6f6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ржд, александр новак
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), РЖД, Александр Новак
Минэнерго объяснило рост экспорта угля из России

Минэнерго: экспорт угля вырос в январе-мае за счет вывоза из Якутии по ТЖД

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУгольный терминал
Угольный терминал - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Угольный терминал . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Экспорт угля из России в январе-мае вырос на 0,5% за счет вывоза из Якутии по Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), тогда как поставки по сети РЖД просели, сообщил РИА Новости замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов на ПМЭФ.
«
"В целом же, с учетом роста вывоза из Якутии в том числе по ТЖД (с Эльгинского месторождения - ред.), экспорт соответствует прошлому году - рост на 0,5%", - ответил он на вопрос об объеме экспорта угля за январь-май.
Про этом, по словам Исламова, за январь-май "вывоз угля на экспорт по инфраструктуре РЖД снизился на 1,5 миллиона тонн по всем направлениям к аналогичному периоду прошлого года".
В восточном направлении - "самом благоприятном" - экспорт вырос на 0,9 миллиона тонн. В северо-западном направлении, по словам Исламова, вывоз снизился на 5,3 миллиона тонн, а в южном - увеличился на 2,8 миллиона тонн.
Минэнерго не раскрывало данные о вывозе угля из РФ за январь-май 2024 года. Однако по итогам всего прошлого года экспорт угля из России снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, сообщал вице-премьер Александр Новак.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Здание административно-бытового комплекса шахты Распадская - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
"Распадская" представила инновационные разработки в области безопасности
3 июня, 16:15
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РЖДАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала