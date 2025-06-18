https://ria.ru/20250618/milk-2023670802.html

"Ти-Эйч Тру Милк" удвоит производство молока в Калужской области

"Ти-Эйч Тру Милк" удвоит производство молока в Калужской области - РИА Новости, 18.06.2025

"Ти-Эйч Тру Милк" удвоит производство молока в Калужской области

Вьетнамская компания "Ти-Эйч Тру Милк" удвоит производственные мощности в Калужской области, соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ, сообщил... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:40:00+03:00

2025-06-18T18:40:00+03:00

2025-06-18T18:40:00+03:00

калужская область

калужская область

россия

владислав шапша

вьетнам

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КАЛУГА, 18 июн – РИА Новости. Вьетнамская компания "Ти-Эйч Тру Милк" удвоит производственные мощности в Калужской области, соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Делегация Калужской области во главе с губернатором работает на ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге. "В мае открыли в регионе первую линию крупного молокоперерабатывающего завода вьетнамской компании "Ти-Эйч Тру Милк". А сегодня соглашением закрепили наши договоренности по реализации второго этапа проекта. Благодаря этому в перспективе производственные мощности завода увеличатся вдвое к ранее заявленным: до 1000 тонн молочных продуктов в сутки", - написал Шапша в своем Telegram-канале. По словам главы региона, общий объем инвестиций компании в проекты в Калужской области составил более 13 миллиардов рублей. "Ти-Эйч" – наш надежный партнер. А проекты компании – символ дружбы между Россией и Вьетнамом… Новый проект "Ти-Эйч" имеет стратегическое значение. Он послужит стимулом для наращивания производства сырого молока в области. Это наш вклад в укрепление продовольственной безопасности страны – задачи, которую поставил президент РФ", - подчеркнул калужский губернатор. По словам Шапши, по приросту производства молока Калужская область уверенно сохраняет лидирующие позиции в стране. Чтобы реализовать эти планы, правительство области занимается подготовкой кадров, комплексным развитием сельских территорий, улучшением генетики животных. "Видим большие перспективы для развития молочного животноводства в Калужской области", - резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20250618/shapsha-2023652238.html

https://ria.ru/20250610/pmef-2025-2022034883.html

калужская область

россия

вьетнам

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калужская область, россия, владислав шапша, вьетнам, молоко