https://ria.ru/20250618/migranty-2023681363.html

В Хорватии опасаются наплыва мигрантов из-за обострения на Ближнем Востоке

В Хорватии опасаются наплыва мигрантов из-за обострения на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2025

В Хорватии опасаются наплыва мигрантов из-за обострения на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном может вызвать наплыв мигрантов за пределы Ближнего Востока, в том числе в Хорватию, заявил премьер Хорватии Андрей... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:23:00+03:00

2025-06-18T19:23:00+03:00

2025-06-18T19:23:00+03:00

в мире

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андрей пленкович

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БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Эскалация конфликта между Израилем и Ираном может вызвать наплыв мигрантов за пределы Ближнего Востока, в том числе в Хорватию, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович. "В контексте последних израильских ударов по военным целям в Иране и иранского ответа на них, выражаем глубокую обеспокоенность этими событиями, которые могут оказать влияние на тот регион и за его пределами, ростом цен на нефть и возможными новыми волнами мигрантов. Это последствия, которые касаются всех нас, хотя на первый взгляд может показаться, что все эти конфликты далеко", - цитирует премьера пресс-служба хорватского правительства. Он также призвал международное сообщество приложить больше усилий к поиску решений по конфликту Израиля и ХАМАС . Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил 14 июня, что хорватский консул в Израиле и его супруга получили легкие ранения при ударе Ирана по Израилю. Хорватия по официальным данным МИД имеет посольство и консульский отдел в Тель-Авиве, а также консульства в Кесарии, Кфар-Шмарьягу и Иерусалиме, которые возглавляют почетные консулы. Имен пострадавшего консула и его жены глава МИД Хорватии не сообщил. Хорватия ранее была одной из наиболее напряженных точек "Балканского маршрута" нелегальных мигрантов с Ближнего Востока в страны ЕС. До эпидемии COVID-19 число ежедневно 400-500 человек пытались нелегально перейти госграницы Хорватии из Боснии и Герцеговины, Черногории и Сербии. МВД Хорватии многократно отвергало обвинения общественных организаций, журналистов и самих мигрантов в издевательствах и насильственном выдворении их с хорватской территории в соседнюю Боснию и Герцеговину. По соцсетям распространялись в последние годы видеозаписи, где хорватские полицейские жестоко обращались с нелегальными мигрантами, красили их краской из баллончиков, заставляли скандировать речевки "Динамо Загреб". Возвращенные силой в БиГ мигранты свидетельствовали о побоях и издевательствах, снимали полученные травмы на фото и видео.

https://ria.ru/20250615/protesty-2022905518.html

https://ria.ru/20250613/ataki-2022666224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хорватия, израиль, иран, андрей пленкович, хамас, евросоюз, ближний восток