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В Хорватии опасаются наплыва мигрантов из-за обострения на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2025
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19:23 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/migranty-2023681363.html
В Хорватии опасаются наплыва мигрантов из-за обострения на Ближнем Востоке
В Хорватии опасаются наплыва мигрантов из-за обострения на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2025
В Хорватии опасаются наплыва мигрантов из-за обострения на Ближнем Востоке
Эскалация конфликта между Израилем и Ираном может вызвать наплыв мигрантов за пределы Ближнего Востока, в том числе в Хорватию, заявил премьер Хорватии Андрей... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:23:00+03:00
2025-06-18T19:23:00+03:00
в мире
хорватия
израиль
иран
андрей пленкович
хамас
евросоюз
ближний восток
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БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Эскалация конфликта между Израилем и Ираном может вызвать наплыв мигрантов за пределы Ближнего Востока, в том числе в Хорватию, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович. "В контексте последних израильских ударов по военным целям в Иране и иранского ответа на них, выражаем глубокую обеспокоенность этими событиями, которые могут оказать влияние на тот регион и за его пределами, ростом цен на нефть и возможными новыми волнами мигрантов. Это последствия, которые касаются всех нас, хотя на первый взгляд может показаться, что все эти конфликты далеко", - цитирует премьера пресс-служба хорватского правительства. Он также призвал международное сообщество приложить больше усилий к поиску решений по конфликту Израиля и ХАМАС . Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил 14 июня, что хорватский консул в Израиле и его супруга получили легкие ранения при ударе Ирана по Израилю. Хорватия по официальным данным МИД имеет посольство и консульский отдел в Тель-Авиве, а также консульства в Кесарии, Кфар-Шмарьягу и Иерусалиме, которые возглавляют почетные консулы. Имен пострадавшего консула и его жены глава МИД Хорватии не сообщил. Хорватия ранее была одной из наиболее напряженных точек "Балканского маршрута" нелегальных мигрантов с Ближнего Востока в страны ЕС. До эпидемии COVID-19 число ежедневно 400-500 человек пытались нелегально перейти госграницы Хорватии из Боснии и Герцеговины, Черногории и Сербии. МВД Хорватии многократно отвергало обвинения общественных организаций, журналистов и самих мигрантов в издевательствах и насильственном выдворении их с хорватской территории в соседнюю Боснию и Герцеговину. По соцсетям распространялись в последние годы видеозаписи, где хорватские полицейские жестоко обращались с нелегальными мигрантами, красили их краской из баллончиков, заставляли скандировать речевки "Динамо Загреб". Возвращенные силой в БиГ мигранты свидетельствовали о побоях и издевательствах, снимали полученные травмы на фото и видео.
https://ria.ru/20250615/protesty-2022905518.html
https://ria.ru/20250613/ataki-2022666224.html
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в мире, хорватия, израиль, иран, андрей пленкович, хамас, евросоюз, ближний восток
В мире, Хорватия, Израиль, Иран, Андрей Пленкович, ХАМАС, Евросоюз, Ближний Восток
В Хорватии опасаются наплыва мигрантов из-за обострения на Ближнем Востоке

Пленкович: эскалация конфликта Израиля и Ирана может вызвать наплыв мигрантов

© AP Photo / Muhammed MuheisenБеженцы в Хорватии
Беженцы в Хорватии - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Muhammed Muheisen
Беженцы в Хорватии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Эскалация конфликта между Израилем и Ираном может вызвать наплыв мигрантов за пределы Ближнего Востока, в том числе в Хорватию, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.
«
"В контексте последних израильских ударов по военным целям в Иране и иранского ответа на них, выражаем глубокую обеспокоенность этими событиями, которые могут оказать влияние на тот регион и за его пределами, ростом цен на нефть и возможными новыми волнами мигрантов. Это последствия, которые касаются всех нас, хотя на первый взгляд может показаться, что все эти конфликты далеко", - цитирует премьера пресс-служба хорватского правительства.
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Он также призвал международное сообщество приложить больше усилий к поиску решений по конфликту Израиля и ХАМАС .
Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил 14 июня, что хорватский консул в Израиле и его супруга получили легкие ранения при ударе Ирана по Израилю. Хорватия по официальным данным МИД имеет посольство и консульский отдел в Тель-Авиве, а также консульства в Кесарии, Кфар-Шмарьягу и Иерусалиме, которые возглавляют почетные консулы. Имен пострадавшего консула и его жены глава МИД Хорватии не сообщил.
Хорватия ранее была одной из наиболее напряженных точек "Балканского маршрута" нелегальных мигрантов с Ближнего Востока в страны ЕС. До эпидемии COVID-19 число ежедневно 400-500 человек пытались нелегально перейти госграницы Хорватии из Боснии и Герцеговины, Черногории и Сербии.
МВД Хорватии многократно отвергало обвинения общественных организаций, журналистов и самих мигрантов в издевательствах и насильственном выдворении их с хорватской территории в соседнюю Боснию и Герцеговину. По соцсетям распространялись в последние годы видеозаписи, где хорватские полицейские жестоко обращались с нелегальными мигрантами, красили их краской из баллончиков, заставляли скандировать речевки "Динамо Загреб". Возвращенные силой в БиГ мигранты свидетельствовали о побоях и издевательствах, снимали полученные травмы на фото и видео.
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В миреХорватияИзраильИранАндрей ПленковичХАМАСЕвросоюзБлижний Восток
 
 
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