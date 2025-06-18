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МГУ и Московская школа управления "Сколково" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:04 18.06.2025 (обновлено: 17:18 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/mgu-2023632744.html
МГУ и Московская школа управления "Сколково" договорились о сотрудничестве
МГУ и Московская школа управления "Сколково" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 18.06.2025
МГУ и Московская школа управления "Сколково" договорились о сотрудничестве
Факультет фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова и Московская школа управления "Сколково" подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве и начале... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:04:00+03:00
2025-06-18T17:18:00+03:00
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общество
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сколково
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Факультет фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова и Московская школа управления "Сколково" подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве и начале стратегического партнерства, передает корреспондент РИА Новости. Как отметила ведущая церемонии, МГУ и "Сколково" объединят свои усилия для создания уникальной образовательной программы "Лидеры будущего здравоохранения". Со стороны МГУ на подписании присутствовала кандидат медицинских наук, заместитель директора МНОИ МГУ имени М.В. Ломоносова по науке, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова. "Образовательная программа, которую мы планируем, призвана предоставить нашим студентам возможности, расширить их возможности и предоставить им не только возможность учиться на поприще естественных наук, обучаться медицине и другим наукам, но и на поприще управления", - сказала Воронцова на церемонии. Она добавила, что благодаря Московской школе управления были найдены гранты, чтобы обеспечить студентам МГУ возможность участвовать в программе. "Для школы это действительно большой шаг, поскольку мы изначально были школой, которая занимается развитием управленческих компетенций среди взрослых, а сейчас для нас дополнительно открывается возможность уже в юном возрасте развивать управленческие компетенции, переговорные, коммуникативные навыки, социо-гуманитарные направления, которые, я абсолютно уверен, обогатят возможности будущих лидеров индустрии здравоохранения", - сказал руководитель "Сколково" Александр Ким. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, россия, сколково, мгу имени м. в. ломоносова
ПМЭФ-2025, Общество, Россия, Сколково, МГУ имени М. В. Ломоносова
МГУ и Московская школа управления "Сколково" договорились о сотрудничестве

МГУ и Московская школа управления "Сколково" подписали соглашение

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМария Воронцова и Александр Ким во время подписания меморандума о сотрудничестве между факультетом фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова и Московской школы управления "Сколково"
Мария Воронцова и Александр Ким во время подписания меморандума о сотрудничестве между факультетом фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова и Московской школы управления Сколково - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Мария Воронцова и Александр Ким во время подписания меморандума о сотрудничестве между факультетом фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова и Московской школы управления "Сколково"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Факультет фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова и Московская школа управления "Сколково" подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве и начале стратегического партнерства, передает корреспондент РИА Новости.
Как отметила ведущая церемонии, МГУ и "Сколково" объединят свои усилия для создания уникальной образовательной программы "Лидеры будущего здравоохранения". Со стороны МГУ на подписании присутствовала кандидат медицинских наук, заместитель директора МНОИ МГУ имени М.В. Ломоносова по науке, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова.
"Образовательная программа, которую мы планируем, призвана предоставить нашим студентам возможности, расширить их возможности и предоставить им не только возможность учиться на поприще естественных наук, обучаться медицине и другим наукам, но и на поприще управления", - сказала Воронцова на церемонии.
Она добавила, что благодаря Московской школе управления были найдены гранты, чтобы обеспечить студентам МГУ возможность участвовать в программе.
"Для школы это действительно большой шаг, поскольку мы изначально были школой, которая занимается развитием управленческих компетенций среди взрослых, а сейчас для нас дополнительно открывается возможность уже в юном возрасте развивать управленческие компетенции, переговорные, коммуникативные навыки, социо-гуманитарные направления, которые, я абсолютно уверен, обогатят возможности будущих лидеров индустрии здравоохранения", - сказал руководитель "Сколково" Александр Ким.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2025ОбществоРоссияСколковоМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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