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МФЦ для работы с документами из новых регионов открыли в Ростове - РИА Новости, 18.06.2025
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
17:41 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/mfts-2023648184.html
МФЦ для работы с документами из новых регионов открыли в Ростове
МФЦ для работы с документами из новых регионов открыли в Ростове - РИА Новости, 18.06.2025
МФЦ для работы с документами из новых регионов открыли в Ростове
Многофункциональный центр, в котором оформляются сделки по недвижимости из новых регионов, открыли в Ростове-на-Дону, данная услуга оказалась очень... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:41:00+03:00
2025-06-18T17:41:00+03:00
ростовская область
ростов-на-дону
ростовская область
мфц (многофункциональный центр)
александр скрябин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Многофункциональный центр, в котором оформляются сделки по недвижимости из новых регионов, открыли в Ростове-на-Дону, данная услуга оказалась очень востребованной, сообщил глава города Александр Скрябин. В среду он посетил данный МФЦ, который открылся на проспекте 40-летия Победы, 63/17. Примерно за месяц работы его посетили 8,5 тысячи человек. По информации Скрябина, особенностью данного многофункционального центра является то, что он выступает пилотной площадкой для оформления сделок и получения выписок из ЕГРН по недвижимости, находящейся на территории исторических регионов. "Эта услуга оказалась очень востребованной: на сегодняшний день ею воспользовались порядка 19 тысяч заявителей", - написал он в своем Telegram-канале. В администрации города уточнили, что в декабре 2023 года МФЦ Пролетарского района города стал первым участником пилотного проекта по России по приему документов по регистрации прав на недвижимость, находящейся в новых территориях. Позже данный офис был закрыт, а услугу стали оказывать в новом офисе на проспекте 40-летия Победы. Общее количество принятых дел по новым территориям за весь период составило 19 тысяч. В МФЦ Скрябин также поинтересовался мерами, которые предпринимаются в связи с участившимися случаями мошеннических операций. Граждане могут обращаться в МФЦ в сектор пользовательского сопровождения за установлением самозапрета на получение кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях. Эта мера позволяет обезопасить людей от мошеннических действий. Во время визита глава города также осмотрел помещение центра, оценил его работу и пообщался с посетителями, которые поделились своими впечатлениями и рассказали о самых востребованных услугах. В данном офисе доступны около 240 различных услуг для ростовчан. "МФЦ сегодня пользуется большим спросом у жителей города, и мы будем продолжать развивать эту важную инфраструктуру для удобства и комфорта ростовчан", - добавил Скрябин.
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ростов-на-дону, ростовская область, мфц (многофункциональный центр), александр скрябин
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Ростовская область, МФЦ (многофункциональный центр), Александр Скрябин
МФЦ для работы с документами из новых регионов открыли в Ростове

В Ростове открылся МФЦ для работы с документами из новых регионов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Многофункциональный центр, в котором оформляются сделки по недвижимости из новых регионов, открыли в Ростове-на-Дону, данная услуга оказалась очень востребованной, сообщил глава города Александр Скрябин.
В среду он посетил данный МФЦ, который открылся на проспекте 40-летия Победы, 63/17. Примерно за месяц работы его посетили 8,5 тысячи человек.
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По информации Скрябина, особенностью данного многофункционального центра является то, что он выступает пилотной площадкой для оформления сделок и получения выписок из ЕГРН по недвижимости, находящейся на территории исторических регионов.
"Эта услуга оказалась очень востребованной: на сегодняшний день ею воспользовались порядка 19 тысяч заявителей", - написал он в своем Telegram-канале.
В администрации города уточнили, что в декабре 2023 года МФЦ Пролетарского района города стал первым участником пилотного проекта по России по приему документов по регистрации прав на недвижимость, находящейся в новых территориях. Позже данный офис был закрыт, а услугу стали оказывать в новом офисе на проспекте 40-летия Победы. Общее количество принятых дел по новым территориям за весь период составило 19 тысяч.
В МФЦ Скрябин также поинтересовался мерами, которые предпринимаются в связи с участившимися случаями мошеннических операций. Граждане могут обращаться в МФЦ в сектор пользовательского сопровождения за установлением самозапрета на получение кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях. Эта мера позволяет обезопасить людей от мошеннических действий.
Во время визита глава города также осмотрел помещение центра, оценил его работу и пообщался с посетителями, которые поделились своими впечатлениями и рассказали о самых востребованных услугах.
В данном офисе доступны около 240 различных услуг для ростовчан. "МФЦ сегодня пользуется большим спросом у жителей города, и мы будем продолжать развивать эту важную инфраструктуру для удобства и комфорта ростовчан", - добавил Скрябин.
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