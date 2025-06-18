https://ria.ru/20250618/mfts-2023648184.html

МФЦ для работы с документами из новых регионов открыли в Ростове

МФЦ для работы с документами из новых регионов открыли в Ростове - РИА Новости, 18.06.2025

МФЦ для работы с документами из новых регионов открыли в Ростове

Многофункциональный центр, в котором оформляются сделки по недвижимости из новых регионов, открыли в Ростове-на-Дону, данная услуга оказалась очень... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:41:00+03:00

2025-06-18T17:41:00+03:00

2025-06-18T17:41:00+03:00

ростовская область

ростов-на-дону

ростовская область

мфц (многофункциональный центр)

александр скрябин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Многофункциональный центр, в котором оформляются сделки по недвижимости из новых регионов, открыли в Ростове-на-Дону, данная услуга оказалась очень востребованной, сообщил глава города Александр Скрябин. В среду он посетил данный МФЦ, который открылся на проспекте 40-летия Победы, 63/17. Примерно за месяц работы его посетили 8,5 тысячи человек. По информации Скрябина, особенностью данного многофункционального центра является то, что он выступает пилотной площадкой для оформления сделок и получения выписок из ЕГРН по недвижимости, находящейся на территории исторических регионов. "Эта услуга оказалась очень востребованной: на сегодняшний день ею воспользовались порядка 19 тысяч заявителей", - написал он в своем Telegram-канале. В администрации города уточнили, что в декабре 2023 года МФЦ Пролетарского района города стал первым участником пилотного проекта по России по приему документов по регистрации прав на недвижимость, находящейся в новых территориях. Позже данный офис был закрыт, а услугу стали оказывать в новом офисе на проспекте 40-летия Победы. Общее количество принятых дел по новым территориям за весь период составило 19 тысяч. В МФЦ Скрябин также поинтересовался мерами, которые предпринимаются в связи с участившимися случаями мошеннических операций. Граждане могут обращаться в МФЦ в сектор пользовательского сопровождения за установлением самозапрета на получение кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях. Эта мера позволяет обезопасить людей от мошеннических действий. Во время визита глава города также осмотрел помещение центра, оценил его работу и пообщался с посетителями, которые поделились своими впечатлениями и рассказали о самых востребованных услугах. В данном офисе доступны около 240 различных услуг для ростовчан. "МФЦ сегодня пользуется большим спросом у жителей города, и мы будем продолжать развивать эту важную инфраструктуру для удобства и комфорта ростовчан", - добавил Скрябин.

https://ria.ru/20250531/zhile-2020168801.html

https://ria.ru/20250515/normy-2017105575.html

ростов-на-дону

ростовская область

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ростов-на-дону, ростовская область, мфц (многофункциональный центр), александр скрябин