https://ria.ru/20250618/merts-2023661769.html

Немецкие политики раскритиковали Мерца за слова о конфликте Ирана и Израиля

Немецкие политики раскритиковали Мерца за слова о конфликте Ирана и Израиля - РИА Новости, 18.06.2025

Немецкие политики раскритиковали Мерца за слова о конфликте Ирана и Израиля

Политики из различных немецких партий раскритиковали канцлера Германии Фридриха Мерца за слова о конфликте на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:14:00+03:00

2025-06-18T18:14:00+03:00

2025-06-18T18:14:00+03:00

в мире

иран

израиль

германия

фридрих мерц

обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Политики из различных немецких партий раскритиковали канцлера Германии Фридриха Мерца за слова о конфликте на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем. Ранее Мерц заявил, что "это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас". "Когда федеральный канцлер говорит, что Израиль выполняет за нас грязную работу в Иране, это более чем странно", - заявил изданию Spiegel политик от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер. По словам Штегнера, такой риторикой Мерц сам дает понять, что военная атака Израиля на Иран, вероятно, противоречила международному праву. Официальному представителю Германии неуместно публично выражать какое бы то ни было облегчение в связи с этим, особенно учитывая значительные риски эскалации, заявил Штегнер. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт обвинила Мерца в двойных стандартах и лицемерии. "Агрессивная война Израиля против Ирана, которая нарушает международное право, в которой также бомбят министерства и гражданских лиц и которая может поджечь весь регион, является, по мнению канцлера Мерца "грязной работой за нас всех", - написала она в соцсети X. Сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Зёрен Пельман интерпретировал слова Мерца как отказ от верховенства права и международных норм и также подверг его жесткой критике. "То, что канцлер Мерц сейчас выбрасывает за борт международное право и соглашается с разрушительной логикой "права сильного", является скандалом и наносит огромный ущерб репутации Германии в Организации Объединенных Наций и за ее пределами", - приводит его слова агентство DPA. В свою очередь политик от партии "Зеленые" Антон Хофрайтер назвал такой выбор слов со стороны Мерца "неудачным", так как в Иране в результате нападений Израиля погибают и мирные жители, заявил он Welt. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/zaharova-2023550566.html

https://ria.ru/20250617/merts-2023433607.html

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в мире, иран, израиль, германия, фридрих мерц, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года