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Маск раскрыл данные о том, употребляет ли он наркотики - РИА Новости, 18.06.2025
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01:16 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/mask-2023446875.html
Маск раскрыл данные о том, употребляет ли он наркотики
Маск раскрыл данные о том, употребляет ли он наркотики - РИА Новости, 18.06.2025
Маск раскрыл данные о том, употребляет ли он наркотики
Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети X отрицательный тест на наркотики, чтобы опровергнуть обвинения в свой адрес, в том числе со стороны... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T01:16:00+03:00
2025-06-18T01:16:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети X отрицательный тест на наркотики, чтобы опровергнуть обвинения в свой адрес, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа.В опубликованных результатах лабораторного анализа у Маска не подтверждается наличие в крови запрещенных веществ.Сам миллиардер прокомментировал пост одним словом: "Лол".Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не знает точно, принимал ли Маск наркотики в Белом доме, а газета Washington Post писала, что Трамп в частных разговорах назвал миллиардера "конченым наркоманом".В этом месяце газета New York Times со ссылкой на два информированных источника сообщила, что американский лидер на фоне разгоревшегося в последнее время конфликта с предпринимателем связывает его "сумасшедшее" поведение с тем, что Маск якобы употребляет наркотики.В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что миллиардер принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством. Предприниматель отрицает подобные утверждения и настаивает на том, что не принимает какие-либо наркотики.
https://ria.ru/20250611/mask-2022381723.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, конфликт трампа и маска
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Конфликт Трампа и Маска
Маск раскрыл данные о том, употребляет ли он наркотики

Илон Маск опубликовал тест, опровергающий употребление запрещенных веществ

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети X отрицательный тест на наркотики, чтобы опровергнуть обвинения в свой адрес, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа.
В опубликованных результатах лабораторного анализа у Маска не подтверждается наличие в крови запрещенных веществ.
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Маск разговаривал с Трампом после ссоры, пишет NYT
11 июня, 21:59
Сам миллиардер прокомментировал пост одним словом: "Лол".
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не знает точно, принимал ли Маск наркотики в Белом доме, а газета Washington Post писала, что Трамп в частных разговорах назвал миллиардера "конченым наркоманом".
В этом месяце газета New York Times со ссылкой на два информированных источника сообщила, что американский лидер на фоне разгоревшегося в последнее время конфликта с предпринимателем связывает его "сумасшедшее" поведение с тем, что Маск якобы употребляет наркотики.
В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что миллиардер принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством. Предприниматель отрицает подобные утверждения и настаивает на том, что не принимает какие-либо наркотики.
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Трамп отреагировал на слова Маска о сожалении о публикациях
11 июня, 18:00
 
В миреСШАИлон МаскДональд ТрампКонфликт Трампа и Маска
 
 
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