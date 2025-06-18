Маск раскрыл данные о том, употребляет ли он наркотики
Илон Маск опубликовал тест, опровергающий употребление запрещенных веществ
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети X отрицательный тест на наркотики, чтобы опровергнуть обвинения в свой адрес, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа.
В опубликованных результатах лабораторного анализа у Маска не подтверждается наличие в крови запрещенных веществ.
Маск разговаривал с Трампом после ссоры, пишет NYT
11 июня, 21:59
Сам миллиардер прокомментировал пост одним словом: "Лол".
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не знает точно, принимал ли Маск наркотики в Белом доме, а газета Washington Post писала, что Трамп в частных разговорах назвал миллиардера "конченым наркоманом".
В этом месяце газета New York Times со ссылкой на два информированных источника сообщила, что американский лидер на фоне разгоревшегося в последнее время конфликта с предпринимателем связывает его "сумасшедшее" поведение с тем, что Маск якобы употребляет наркотики.
В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что миллиардер принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством. Предприниматель отрицает подобные утверждения и настаивает на том, что не принимает какие-либо наркотики.