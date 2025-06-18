https://ria.ru/20250618/malkov-2023681577.html

Рязанская область подпишет на ПМЭФ более 20 соглашений на 30 млрд рублей

Рязанская область подпишет на ПМЭФ более 20 соглашений на 30 млрд рублей - РИА Новости, 18.06.2025

Рязанская область подпишет на ПМЭФ более 20 соглашений на 30 млрд рублей

Рязанская область планирует подписать на открывшемся в Петербурге ПМЭФ-2025 более 20 соглашений на сумму свыше 30 миллиардов рублей, что позволит создать в... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:23:00+03:00

2025-06-18T19:23:00+03:00

2025-06-18T20:23:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Рязанская область планирует подписать на открывшемся в Петербурге ПМЭФ-2025 более 20 соглашений на сумму свыше 30 миллиардов рублей, что позволит создать в регионе около двух тысяч рабочих мест, сообщил РИА Новости губернатор области Павел Малков. Соглашения, по его словам, охватят все ключевые секторы экономики региона. "Основа нашей экономики — промышленность. Она лидирует по вкладу в ВРП. В частности, индекс промпроизводства за прошлый год составил 109,9% в сравнении с тем же показателем предыдущего года. Это 14-е место в России и четвертое – в ЦФО. Большой эффект дают инвестиции в регион, и это самые разные отрасли. Если в цифрах, то речь идет о 23 видах экономической деятельности. Доля обрабатывающих производств тоже высока – 89%. И эти показатели постоянно растут", - рассказал Малков. Несколько новых производств в Рязанской области запустили в прошлом году. В их числе, по словам главы региона, выпуск новой модели прицепа-контейнеровоза, деталей для вагонов метро, компонентов для железнодорожных составов, оборудования для производства силовых трансформаторов, новой радиоэлектронной продукции и устройств для челюстно-лицевой хирургии и имплантации зубов. "У нас есть целый ряд интересных площадок для локализации совместных производств. Одна из них – это индустриальный парк "Рязанский" площадью 560 гектаров. Там уже есть необходимые энергетические мощности, инженерные сети, дороги. То есть готовность инфраструктуры – сто процентов. И там уже успешно работает крупный логистический центр, завод по производству серверов и многое другое. А в ближайшее время мы начнем проектировать еще одну такую площадку. Речь о новом индустриальном парке, который будет построен в пяти километров от парка "Рязанский". Его площадь составит около 200 гектаров. Мы решили, что лучше строить не гиганты, а несколько парков меньших объемов, но в разных районах области", - сказал губернатор. По его словам, интерес к этой площадке уже большой, в том числе и у иностранных инвесторов, которые готовы заходить в регион с производством автозапчастей и комплектующих. Еще один знаковый проект – инновационный научно-технологический центр "Аэрокосмическая инновационная долина", запущенный по поручению президента страны. "Сейчас наша "Долина" – первая в России по динамике привлечения резидентов, их уже более ста. Основное направление – актуальное для страны создание беспилотников. А в целом, это проекты в сфере аэрокосмических, биомедицинских и информационных технологий, электроника и радиотехника", - уточнил Малков.

https://ria.ru/20250617/ryazan-2023281614.html

https://ria.ru/20250611/ryazan-2022186296.html

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рязанская область, павел малков, россия, пмэф