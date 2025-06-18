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"Двойной агент": в Сети высмеяли новое видео Макрона с саммита G7 - РИА Новости, 18.06.2025
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11:43 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/makron-2023535654.html
"Двойной агент": в Сети высмеяли новое видео Макрона с саммита G7
"Двойной агент": в Сети высмеяли новое видео Макрона с саммита G7 - РИА Новости, 18.06.2025
"Двойной агент": в Сети высмеяли новое видео Макрона с саммита G7
Пользователи Сети высмеяли новое видео французского лидера Эммануэля Макрона в его официальном аккаунте TikTok с саммита G7, где на фоне играет русская песня. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:43:00+03:00
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли новое видео французского лидера Эммануэля Макрона в его официальном аккаунте TikTok с саммита G7, где на фоне играет русская песня."Макрон балуется с монтажом", — иронично отметил пользователь."Он знает, что это русский трек?" — недоумевает другой."Незаметно поддержал Россию. Я знал, что Макрончик наш двойной агент", — пошутил еще один."Макрон не догадывается, что сам ввел санкции против России и поставил (В видео. — Прим. ред.) русскую песню", — заключили пользователи.В официальном аккаунте французского президента Эммануэля Макрона в TikTok появилось видео с саммита "Большой семерки" под песню "Капибара". На кадрах мировые лидеры, собравшиеся на встрече G7 в Канаде, проходят мимо камеры друг за другом. При этом на фоне к видео играет композиция российского исполнителя Алексея Плужникова.Саммит "Большой семерки" прошел в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.
https://ria.ru/20250618/sammit-2023513875.html
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Видео из соцсети Эммануэля Макрона с русской песней
Видео из соцсети Эммануэля Макрона с русской песней
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эммануэль макрон, g7, россия, канада, германия, в мире
Эммануэль Макрон, G7, Россия, Канада, Германия, В мире

"Двойной агент": в Сети высмеяли новое видео Макрона с саммита G7

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли новое видео французского лидера Эммануэля Макрона в его официальном аккаунте TikTok с саммита G7, где на фоне играет русская песня.
"Макрон балуется с монтажом", — иронично отметил пользователь.
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"Он знает, что это русский трек?" — недоумевает другой.
"Незаметно поддержал Россию. Я знал, что Макрончик наш двойной агент", — пошутил еще один.
"Макрон не догадывается, что сам ввел санкции против России и поставил (В видео. — Прим. ред.) русскую песню", — заключили пользователи.
В официальном аккаунте французского президента Эммануэля Макрона в TikTok появилось видео с саммита "Большой семерки" под песню "Капибара". На кадрах мировые лидеры, собравшиеся на встрече G7 в Канаде, проходят мимо камеры друг за другом. При этом на фоне к видео играет композиция российского исполнителя Алексея Плужникова.
Саммит "Большой семерки" прошел в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.
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