https://ria.ru/20250618/magate-2023708248.html

Замглавы МАГАТЭ рассказал, что последует за ударом по АЭС в Иране

Замглавы МАГАТЭ рассказал, что последует за ударом по АЭС в Иране - РИА Новости, 18.06.2025

Замглавы МАГАТЭ рассказал, что последует за ударом по АЭС в Иране

Удар по атомной электростанции "Бушер" в Иране может привести к намного большему радиоактивному загрязнению, чем от ядерного взрыва, но сам реактор взорваться... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T21:43:00+03:00

2025-06-18T21:43:00+03:00

2025-06-18T21:53:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Удар по атомной электростанции "Бушер" в Иране может привести к намного большему радиоактивному загрязнению, чем от ядерного взрыва, но сам реактор взорваться не может, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков."Хочу сказать, исходя из своего опыта и здравого смысла, что ни одна из станций мира не защищена от войны. Современные ракеты легко продырявят, пробуравят и пробьют контайнменты гермообъема… То есть по атомной энергетике бить нельзя. Если ты будешь стрелять ракетами по реакторам, то ты получишь загрязнение территории. Ядерного взрыва не получишь. Инциденты с реактивностью исключены проектами. И последним такой был на Чернобыльской атомной станции. Поэтому взорваться атомная станция как атомная бомба не может, а разбить ее зону и раскидать по территории загрязнение возможно. Загрязнения, к сожалению, здесь будет больше, чем от атомного взрыва", - сказал Чудаков агентству "на полях" Петербургского международного экономического форума. Так он ответил на вопрос, насколько защищена атомная станция "Бушер" в Иране.Замглаы МАГАТЭ добавил, что контайнмент предназначен для другой цели."Он защищает от внутреннего инцидента и внутренней аварии, защищает от проникновения наружу в случае расплавления топлива и ядерной аварии. Это единственный, пожалуй, минус атомной энергетики. Она не защищена от войны", - подчеркнул замгендиректора МАГАТЭ.По его словам, атомная станция "Бушер" уже подвергалась атаке ранее, во время ирано-иракской войны."Я видел своими глазами в свое время большую дыру в контайнменте, в гермообъеме АЭС "Бушер", в оболочке, которая была проделана иракской ракетой во время ирано-иракской войны. Благо, топлива тогда не было еще внутри, поскольку стройка не была завершена и брошена немецкой компанией, которая начинала (строительство - ред.). Россия уже достраивала и переделывала оборудование российское для использования в контайнменте, в том, что было уже построено вместе с тем оборудованием", - напомнил Чудаков.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/iran-2023350088.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, магатэ