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Замглавы МАГАТЭ рассказал, что последует за ударом по АЭС в Иране - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
21:43 18.06.2025 (обновлено: 21:53 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/magate-2023708248.html
Замглавы МАГАТЭ рассказал, что последует за ударом по АЭС в Иране
Замглавы МАГАТЭ рассказал, что последует за ударом по АЭС в Иране - РИА Новости, 18.06.2025
Замглавы МАГАТЭ рассказал, что последует за ударом по АЭС в Иране
Удар по атомной электростанции "Бушер" в Иране может привести к намного большему радиоактивному загрязнению, чем от ядерного взрыва, но сам реактор взорваться... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:43:00+03:00
2025-06-18T21:53:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Удар по атомной электростанции "Бушер" в Иране может привести к намного большему радиоактивному загрязнению, чем от ядерного взрыва, но сам реактор взорваться не может, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков."Хочу сказать, исходя из своего опыта и здравого смысла, что ни одна из станций мира не защищена от войны. Современные ракеты легко продырявят, пробуравят и пробьют контайнменты гермообъема… То есть по атомной энергетике бить нельзя. Если ты будешь стрелять ракетами по реакторам, то ты получишь загрязнение территории. Ядерного взрыва не получишь. Инциденты с реактивностью исключены проектами. И последним такой был на Чернобыльской атомной станции. Поэтому взорваться атомная станция как атомная бомба не может, а разбить ее зону и раскидать по территории загрязнение возможно. Загрязнения, к сожалению, здесь будет больше, чем от атомного взрыва", - сказал Чудаков агентству "на полях" Петербургского международного экономического форума. Так он ответил на вопрос, насколько защищена атомная станция "Бушер" в Иране.Замглаы МАГАТЭ добавил, что контайнмент предназначен для другой цели."Он защищает от внутреннего инцидента и внутренней аварии, защищает от проникновения наружу в случае расплавления топлива и ядерной аварии. Это единственный, пожалуй, минус атомной энергетики. Она не защищена от войны", - подчеркнул замгендиректора МАГАТЭ.По его словам, атомная станция "Бушер" уже подвергалась атаке ранее, во время ирано-иракской войны."Я видел своими глазами в свое время большую дыру в контайнменте, в гермообъеме АЭС "Бушер", в оболочке, которая была проделана иракской ракетой во время ирано-иракской войны. Благо, топлива тогда не было еще внутри, поскольку стройка не была завершена и брошена немецкой компанией, которая начинала (строительство - ред.). Россия уже достраивала и переделывала оборудование российское для использования в контайнменте, в том, что было уже построено вместе с тем оборудованием", - напомнил Чудаков.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/iran-2023350088.html
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в мире, иран, магатэ
ПМЭФ-2025, В мире, Иран, МАГАТЭ
Замглавы МАГАТЭ рассказал, что последует за ударом по АЭС в Иране

Чудаков: при ударе по АЭС в Иране реактор не взорвется, реактивность исключена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Удар по атомной электростанции "Бушер" в Иране может привести к намного большему радиоактивному загрязнению, чем от ядерного взрыва, но сам реактор взорваться не может, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.
«
"Хочу сказать, исходя из своего опыта и здравого смысла, что ни одна из станций мира не защищена от войны. Современные ракеты легко продырявят, пробуравят и пробьют контайнменты гермообъема… То есть по атомной энергетике бить нельзя. Если ты будешь стрелять ракетами по реакторам, то ты получишь загрязнение территории. Ядерного взрыва не получишь. Инциденты с реактивностью исключены проектами. И последним такой был на Чернобыльской атомной станции. Поэтому взорваться атомная станция как атомная бомба не может, а разбить ее зону и раскидать по территории загрязнение возможно. Загрязнения, к сожалению, здесь будет больше, чем от атомного взрыва", - сказал Чудаков агентству "на полях" Петербургского международного экономического форума. Так он ответил на вопрос, насколько защищена атомная станция "Бушер" в Иране.
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Замглаы МАГАТЭ добавил, что контайнмент предназначен для другой цели.
"Он защищает от внутреннего инцидента и внутренней аварии, защищает от проникновения наружу в случае расплавления топлива и ядерной аварии. Это единственный, пожалуй, минус атомной энергетики. Она не защищена от войны", - подчеркнул замгендиректора МАГАТЭ.
По его словам, атомная станция "Бушер" уже подвергалась атаке ранее, во время ирано-иракской войны.
"Я видел своими глазами в свое время большую дыру в контайнменте, в гермообъеме АЭС "Бушер", в оболочке, которая была проделана иракской ракетой во время ирано-иракской войны. Благо, топлива тогда не было еще внутри, поскольку стройка не была завершена и брошена немецкой компанией, которая начинала (строительство - ред.). Россия уже достраивала и переделывала оборудование российское для использования в контайнменте, в том, что было уже построено вместе с тем оборудованием", - напомнил Чудаков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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