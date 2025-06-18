https://ria.ru/20250618/lipetsk-2023618891.html

Изоляционные материалы будут производить в ОЭЗ "Липецк"

Изоляционные материалы будут производить в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 18.06.2025

Изоляционные материалы будут производить в ОЭЗ "Липецк"

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" развернется производство изоляционных материалов, соглашение о строительстве нового завода подписано в... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:10:00+03:00

2025-06-18T16:10:00+03:00

2025-06-18T16:10:00+03:00

липецкая область

экономика

игорь артамонов

"липецк"

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ЛИПЕЦК, 18 июн — РИА Новости. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" развернется производство изоляционных материалов, соглашение о строительстве нового завода подписано в первый день XXVlII Петербургского международного экономического форума, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что объем инвестиций, которые компания "Изоляционные технологии" планирует направить на развитие проекта, составит порядка 6,3 миллиарда рублей. По словам Артамонова, инвестор демонстрирует серьезные намерения и долгосрочные перспективы развития предприятия, учитывая это, со стороны регионального правительства ему будет оказана необходимая поддержка. Новый завод построят на Елецком участке особой экономической зоны "Липецк" площадью 17,2 гектара. На предприятии будут производить битумно-полимерную гидроизоляцию, утеплитель, композитную мембрану, базальтовый утеплитель. Строительство будет этапным. Первую очередь планируют запустить в четвертом квартале 2026 года, окончание строительства намечено на 2030 год. На предприятии планируют создать 180 рабочих мест. "Инвестпроект крупный – с большими вложениями, и важный для развития строительной отрасли. Он наглядно показывает, как особые экономические зоны помогают привлекать в регион крупных инвесторов и создавать современные производства", – прокомментировал губернатор Артамонов. XXVlII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/lipetsk-2023599859.html

https://ria.ru/20250610/investproekty-2022078755.html

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экономика, игорь артамонов, "липецк"