https://ria.ru/20250618/leps-2023458699.html
СБУ объявила в розыск Григория Лепса
СБУ объявила в розыск Григория Лепса - РИА Новости, 18.06.2025
СБУ объявила в розыск Григория Лепса
Российский певец Григорий Лепс объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ), о чем свидетельствуют данные украинских органов власти, которые обнаружило... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:14:00+03:00
2025-06-18T05:14:00+03:00
2025-06-18T10:32:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский певец Григорий Лепс объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ), о чем свидетельствуют данные украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. В начале марта 2025 года в СБУ заявили, что заочно предъявили обвинения певцу Григорию Лепсу из-за его поддержки российской военной операции на Украине. Как выяснило РИА Новости, Лепс был объявлен в розыск 4 марта 2025 года. В спецслужбе обвиняют Лепса в поддержке российской СВО, а также указывают на его обещание платить российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. Комментариями Лепса или его представителей РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250529/medinskij-2019731751.html
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украина, россия, григорий лепс, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Григорий Лепс, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ объявила в розыск Григория Лепса
СБУ объявила в розыск Григория Лепса из-за его поддержки СВО