https://ria.ru/20250618/kuba-2023712125.html

Куба обязалась выплатить все долги перед российскими компаниями

Куба обязалась выплатить все долги перед российскими компаниями - РИА Новости, 18.06.2025

Куба обязалась выплатить все долги перед российскими компаниями

Куба признает существование задолженностей перед рядом российских компаний и намерена выполнить все обязательства, заявил РИА Новости министр внешней торговли и РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:16:00+03:00

2025-06-18T22:16:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Куба признает существование задолженностей перед рядом российских компаний и намерена выполнить все обязательства, заявил РИА Новости министр внешней торговли и иностранных инвестиций республики Оскар Перес-Олива Фрага на ПМЭФ. Бизнес-диалог Россия-Куба прошел в рамках ПМЭФ-2025 и собрал представителей государственных структур, деловых ассоциаций и компаний обеих стран. "Мы... подтвердили нашу приверженность их (долгов перед российскими компаниями - ред.) погашению. Однако для этого нужно укрепить экономику и обеспечить ресурсы, необходимые для выполнения этих обязательств", - сказал агентству министр. Собеседник агентства подчеркнул, что для повышения платежеспособности и доверия со стороны партнеров Куба нацелена на развитие несырьевого экспорта и импортозамещения, в том числе при содействии российских технологий. Выступая на бизнес-диалоге Россия-Куба в рамках ПМЭФ, министр отметил, что выполнение обязательств перед иностранными партнерами - это вопрос государственной ответственности и международной репутации страны. Однако он также напомнил, что ситуация осложнена последствиями жесткой экономической блокады со стороны США. Куба, по словам собеседника агентства, делает ставку на развитие экспортного потенциала, в том числе в сотрудничестве с Россией. Он предложил российским компаниям участие в проектах по модернизации промышленной и агропромышленной инфраструктуры, что позволит республике создать базу для формирования стабильных доходов. Министр в выступлении уточнил, что Куба ожидает от партнеров понимания и готова к открытому диалогу по всем вопросам, связанным с долговыми обязательствами. Он выразил уверенность, что совместные усилия позволят восстановить платежный баланс и укрепить доверие. Экономическое сотрудничество с Россией, по мнению собеседника агентства, рассматривается в Гаване как стратегическое и долгосрочное, а уже согласованные проекты могут в перспективе принести ощутимую прибыль обеим сторонам. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250505/kuba-2015081460.html

https://ria.ru/20250328/medvedev-2007959469.html

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