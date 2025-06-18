https://ria.ru/20250618/kreml-2023666034.html

Канада пытается бежать впереди телеги, заявил Песков

Канада пытается бежать впереди телеги, заявил Песков - РИА Новости, 18.06.2025

Канада пытается бежать впереди телеги, заявил Песков

Канада пытается бежать впереди телеги, показывает, как рьяно готова продолжать санкционную политику, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:23:00+03:00

2025-06-18T18:23:00+03:00

2025-06-18T18:23:00+03:00

канада

россия

австрия

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Канада пытается бежать впереди телеги, показывает, как рьяно готова продолжать санкционную политику, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя введенные властями Канады персональные санкции, в том числе против дочери бывшего президента РФ Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой. "Канадцы по многим параметрам пытаются бежать впереди телеги, всячески демонстрируют, насколько они рьяно готовы продолжать санкционную политику", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя санкции Канады, в том числе против Татьяны Юмашевой и Анатолия Чубайса. Канада ранее ввела новые санкции против более 70 россиян, в санкционный список в том числе попали дирижер Валерий Гергиев, политолог Дмитрий Саймс, Анатолий Чубайс, предприниматель Наталья Касперская, дочь бывшего президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

https://ria.ru/20250617/sanktsii-2023434108.html

канада

россия

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канада, россия, австрия, дмитрий песков