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Как вся страна оплакивала смерть короля комедии Михаила Державина

Как вся страна оплакивала смерть короля комедии Михаила Державина - РИА Новости, 18.06.2025

Как вся страна оплакивала смерть короля комедии Михаила Державина

Его смех был лекарством для миллионов, а уход стал национальной трагедией. Михаил Державин — легенда советской и российской сцены, король импровизации и... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:24:00+03:00

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россия

москва

михаил державин

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Его смех был лекарством для миллионов, а уход стал национальной трагедией. Михаил Державин — легенда советской и российской сцены, король импровизации и непревзойденный мастер комедии — ушел, оставив после себя не просто пустоту, а целую эпоху. Вся страна замерла в скорби: от простых зрителей, выросших на его ролях в "Кабачке "13 стульев"", до коллег по цеху, для которых он оставался эталоном профессионализма и человечности. Как прощались с Державиным? Почему его смерть стала личным горем для тысяч людей, никогда не знавших его лично? Ранние годы и семьяМихаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье известных артистов. Его отец, Михаил Степанович Державин (настоящая фамилия Захаров), был народным артистом РСФСР и звездой Театра имени Вахтангова.В доме Державиных часто собирались театральные легенды — Рубен Симонов, Николай Охлопков и Андрей Абрикосов. В такой атмосфере театральный талант сына проявился рано. Во время эвакуации в Омск пятилетний Миша выучил монолог фельдмаршала Кутузова из спектакля своего отца и выступал перед ранеными в госпиталях.В 1954 году Михаил поступил в Щукинское театральное училище. Через три года в ту же "Щуку" пришел его ровесник и друг Александр Ширвиндт. Так началась дружба, которая продлится более семи десятилетий.Карьера в театре и киноДебют Михаила Державина в кино состоялся еще во время учебы — эпизодическая роль в фильме 1956 года. А в начале 1960 годов он уже активно снимался в телеспектаклях. Но всесоюзную известность ему принесло телевизионное эстрадное шоу.В 1967 году Державин стал ведущим культовой юмористической программы "Кабачок "13 стульев"", где исполнял роль обаятельного пана Ведущего. Эта программа сделала его поистине популярным..Три обаятельных англичанинаКинопрорыв для Михаила Державина произошел, когда на экраны вышла музыкальная комедия "Трое в лодке, не считая собаки" — советская адаптация знаменитой книги Джерома К. Джерома. В главных ролях снялись три выдающихся артиста: Андрей Миронов, Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Фильм мгновенно стал хитом и занял свое место в золотом фонде советского кино.Съемки этой картины проходили в экстремальных условиях: поздней осенью актерам пришлось плавать в холодной реке Неман, которая изображала Темзу. Чтобы согреться, они использовали не только горячий чай, но и другие согревающие напитки. В некоторых эпизодах Державин, Миронов и Ширвиндт действительно были навеселе, что придавало их игре естественность и искренность.Кроме "Трое в лодке, не считая собаки", многим зрителям полюбились и другие киноработы Михаила Михайловича, такие как комедия "Зимний вечер в Гаграх" и авантюрная лента "Моя морячка".Творческие успехи в 1980-е и 2000-е годыНовые творческие успехи принесли Михаилу Державину 1980-е. Вместе с неразлучным другом Александром Ширвиндтом он стал ведущим популярной музыкальной программы "Утренняя почта", которая пользовалась неизменной популярностью у зрителей.В новое тысячелетие друзья вновь вышли на телеэкран дуэтом. В 2013 году они вели программу "Хочу знать", продолжая радовать поклонников своим обаянием и талантом.Признание и наградыМягкий юмор и искрометный талант Михаила Державина были высоко оценены не только зрителями, но и государством. В советское время он был удостоен почетного звания народного артиста РСФСР, что является значительным признанием для актера комедийного жанра.В постсоветской России Державин получил несколько орденов, включая орден Дружбы и два ордена "За заслуги перед Отечеством" — IV и III степени.Незадолго до ухода из жизни, в 2017 году, ему вручили орден Почета. Награду актеру передали уже в больничной палате. Но, даже будучи тяжело больным, он оставался верен себе — продолжал шутить и улыбаться.Здоровье и личная жизньПоследние годы жизни Михаила Державина были омрачены проблемами со здоровьем, о которых он не любил говорить публично. У него был целый "букет хронических заболеваний", включая гипертонию и проблемы с сосудами. Друзья отмечали, что он не был дисциплинированным пациентом. Врачи ругали его за лишний вес и высокий уровень холестерина. При росте 165 см его вес иногда доходил до 80 кг.Несмотря на серьезные недуги, Михаил Державин прослыл уникальным человеком в артистической среде. Он никогда не ссорился с коллегами и всегда радовался успехам других. Доброжелательность и душевная щедрость выделяли его среди многих артистов, а отношения с бывшими женами всегда оставались светло-дружескими.Смерть и прощаниеОднако к концу 2017 года состояние актера резко ухудшилось. Пришлось срочно лечь в больницу. В конце декабря он впал в бессознательное состояние, и 10 января 2018 года его сердце остановилось. Проститься с легендарным артистом пришли сотни людей: родные, коллеги, друзья и поклонники. Гроб с телом актера был установлен на сцене, где он много лет блистал, что стало его "последним выходом". Реакция общественностиСмерть Михаила Державина стала невосполнимой потерей для отечественного театра и эстрады. Президент России Владимир Путин направил официальную телеграмму с соболезнованиями родным и близким актера, подчеркивая, что его кончина — утрата для всей российской культуры и для Театра сатиры, которому он преданно служил.Министр культуры России Владимир Мединский также выразил соболезнования, отметив, что Державин был человеком редкого обаяния.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, михаил державин