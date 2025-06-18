На Западе забили тревогу из-за конфликта Ирана и Израиля
Дизен: вмешательство США в конфликт Ирана и Израиля уже гарантировано
© AP Photo / Leo CorreaОтражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом
© AP Photo / Leo Correa
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вмешательство американских сил в конфликт Ирана и Израиля уже гарантировано, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
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"Израиль проигрывает войну, начатую им же, но он не желает упустить историческую возможность уничтожить Иран. Таким образом, вступление США в этот конфликт уже гарантировано", — предупредил эксперт.
В среду агентство РИА Новости, опираясь на данные портала Marine Vessel Traffic, отслеживающего движение морских судов, выяснило, что американский авианосец USS Nimitz (CVN-68), направляющийся в зону Ближнего Востока для защиты американского контингента на фоне обострения между Ираном и Израилем, отключил транспондер и перестал передавать данные о своем местоположении.
Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.
В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.