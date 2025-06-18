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На Западе забили тревогу из-за конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 18.06.2025
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12:23 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/konflikt-2023548169.html
На Западе забили тревогу из-за конфликта Ирана и Израиля
На Западе забили тревогу из-за конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 18.06.2025
На Западе забили тревогу из-за конфликта Ирана и Израиля
Вмешательство американских сил в конфликт Ирана и Израиля уже гарантировано, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:23:00+03:00
2025-06-18T12:23:00+03:00
в мире
иран
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сша
гленн дизен
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вмешательство американских сил в конфликт Ирана и Израиля уже гарантировано, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Израиль проигрывает войну, начатую им же, но он не желает упустить историческую возможность уничтожить Иран. Таким образом, вступление США в этот конфликт уже гарантировано", — предупредил эксперт.В среду агентство РИА Новости, опираясь на данные портала Marine Vessel Traffic, отслеживающего движение морских судов, выяснило, что американский авианосец USS Nimitz (CVN-68), направляющийся в зону Ближнего Востока для защиты американского контингента на фоне обострения между Ираном и Израилем, отключил транспондер и перестал передавать данные о своем местоположении.Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html
https://ria.ru/20250618/kitay-2023450296.html
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в мире, иран, израиль, сша, гленн дизен, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Гленн Дизен, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
На Западе забили тревогу из-за конфликта Ирана и Израиля

Дизен: вмешательство США в конфликт Ирана и Израиля уже гарантировано

© AP Photo / Leo CorreaОтражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вмешательство американских сил в конфликт Ирана и Израиля уже гарантировано, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
«
"Израиль проигрывает войну, начатую им же, но он не желает упустить историческую возможность уничтожить Иран. Таким образом, вступление США в этот конфликт уже гарантировано", — предупредил эксперт.
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"Еще десять дней". WP раскрыла, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля
Вчера, 08:51
В среду агентство РИА Новости, опираясь на данные портала Marine Vessel Traffic, отслеживающего движение морских судов, выяснило, что американский авианосец USS Nimitz (CVN-68), направляющийся в зону Ближнего Востока для защиты американского контингента на фоне обострения между Ираном и Израилем, отключил транспондер и перестал передавать данные о своем местоположении.
Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.
Рейс CLX9877 из Китая - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Telegraph: Китай отправил в Иран загадочные самолеты
Вчера, 02:15
В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"Как Джо Байден": в Британии остались в шоке от поведения Трампа
Вчера, 07:10
 
В миреИранИзраильСШАГленн ДизенМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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