https://ria.ru/20250618/klaster-2023692111.html

Туристический кластер "Таруса Парк" создадут в Калужской области

Туристический кластер "Таруса Парк" создадут в Калужской области - РИА Новости, 18.06.2025

Туристический кластер "Таруса Парк" создадут в Калужской области

Туристический кластер "Таруса Парк", включающий в себя гостиницу, грязелечебницу, сыроварню, гольф-поле и мотодеревню, планируют создать в Калужской области в... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:10:00+03:00

2025-06-18T20:10:00+03:00

2025-06-18T20:10:00+03:00

калужская область

калужская область

владислав шапша

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:97:1365:865_1920x0_80_0_0_4b9bb250262401113ee186705c1494ea.jpg

КАЛУГА, 18 июн – РИА Новости. Туристический кластер "Таруса Парк", включающий в себя гостиницу, грязелечебницу, сыроварню, гольф-поле и мотодеревню, планируют создать в Калужской области в рамках подписанного на ПМЭФ-2025 соглашения, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Сообщается, что в рамках ПМЭФ было подписано соглашение о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта по созданию туристического кластера "Таруса Парк" на территории Калужской области. Проект предусматривает создание туристического кластера со сроком реализации до 2030 года и бюджетом около 20 миллиардов рублей. Его планируется реализовать на неиспользуемых земельных участках, расположенных на границе Тарусского района с Тульской областью, общей площадью 550 гектаров. "Проект предусматривает создание ряда крупных объектов, в том числе гостиничного, SPA и банного комплексов, грязелечебницы, конгресс-холла, ресторанов, сыроварни, детского летнего сафари-парка и школы-пансиона, конноспортивного и теннисного центров, бассейна, футбольного стадиона, гольф-поля, ледовой арены и мотодеревни", - говорится в сообщении. На территории "Таруса парка" планируется организовать прокат спортивного инвентаря. Там также появятся пристань и лодочная станция, каскад прудов и рыбное хозяйство, экоферма, хелипорт и ряд интересных объектов, которые позволят людям отдохнуть с пользой, отмечают в областном правительстве. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил руководство ООО "Таруса Парк" "с правильным выбором Калужской области для реализации проекта создания туристического кластера". "Вы знаете, у нас активно развивается туристическая отрасль. В прошлом году регион посетили 4 миллиона туристов. Таруса - бриллиант нашей туристической индустрии, поэтому хочу пожелать вам успехов", - сказал губернатор. В ходе встречи гендиректор ООО "Таруса парк" Сергей Количев пояснил, что "Таруса Парк" — это не просто концепция, а продуманный комплексный подход к развитию Тарусского района. "По оценке специалистов, именно эта территория обладает наивысшим потенциалом для создания особой экономической туристической зоны", - подчеркнул Количев.

https://ria.ru/20250618/milk-2023670802.html

https://ria.ru/20250618/shapsha-2023652238.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, владислав шапша, пмэф