Рейтинг@Mail.ru
Туристический кластер "Таруса Парк" создадут в Калужской области - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
20:10 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/klaster-2023692111.html
Туристический кластер "Таруса Парк" создадут в Калужской области
Туристический кластер "Таруса Парк" создадут в Калужской области - РИА Новости, 18.06.2025
Туристический кластер "Таруса Парк" создадут в Калужской области
Туристический кластер "Таруса Парк", включающий в себя гостиницу, грязелечебницу, сыроварню, гольф-поле и мотодеревню, планируют создать в Калужской области в... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:10:00+03:00
2025-06-18T20:10:00+03:00
калужская область
калужская область
владислав шапша
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:97:1365:865_1920x0_80_0_0_4b9bb250262401113ee186705c1494ea.jpg
КАЛУГА, 18 июн – РИА Новости. Туристический кластер "Таруса Парк", включающий в себя гостиницу, грязелечебницу, сыроварню, гольф-поле и мотодеревню, планируют создать в Калужской области в рамках подписанного на ПМЭФ-2025 соглашения, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Сообщается, что в рамках ПМЭФ было подписано соглашение о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта по созданию туристического кластера "Таруса Парк" на территории Калужской области. Проект предусматривает создание туристического кластера со сроком реализации до 2030 года и бюджетом около 20 миллиардов рублей. Его планируется реализовать на неиспользуемых земельных участках, расположенных на границе Тарусского района с Тульской областью, общей площадью 550 гектаров. "Проект предусматривает создание ряда крупных объектов, в том числе гостиничного, SPA и банного комплексов, грязелечебницы, конгресс-холла, ресторанов, сыроварни, детского летнего сафари-парка и школы-пансиона, конноспортивного и теннисного центров, бассейна, футбольного стадиона, гольф-поля, ледовой арены и мотодеревни", - говорится в сообщении. На территории "Таруса парка" планируется организовать прокат спортивного инвентаря. Там также появятся пристань и лодочная станция, каскад прудов и рыбное хозяйство, экоферма, хелипорт и ряд интересных объектов, которые позволят людям отдохнуть с пользой, отмечают в областном правительстве. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил руководство ООО "Таруса Парк" "с правильным выбором Калужской области для реализации проекта создания туристического кластера". "Вы знаете, у нас активно развивается туристическая отрасль. В прошлом году регион посетили 4 миллиона туристов. Таруса - бриллиант нашей туристической индустрии, поэтому хочу пожелать вам успехов", - сказал губернатор. В ходе встречи гендиректор ООО "Таруса парк" Сергей Количев пояснил, что "Таруса Парк" — это не просто концепция, а продуманный комплексный подход к развитию Тарусского района. "По оценке специалистов, именно эта территория обладает наивысшим потенциалом для создания особой экономической туристической зоны", - подчеркнул Количев.
https://ria.ru/20250618/milk-2023670802.html
https://ria.ru/20250618/shapsha-2023652238.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:0:1365:1025_1920x0_80_0_0_498d7579d7e0777c5e68251cf1396c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, владислав шапша, пмэф
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, ПМЭФ
Туристический кластер "Таруса Парк" создадут в Калужской области

В Калужской области планируется создание туристического кластера "Таруса Парк"

© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 18 июн – РИА Новости. Туристический кластер "Таруса Парк", включающий в себя гостиницу, грязелечебницу, сыроварню, гольф-поле и мотодеревню, планируют создать в Калужской области в рамках подписанного на ПМЭФ-2025 соглашения, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.
Сообщается, что в рамках ПМЭФ было подписано соглашение о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта по созданию туристического кластера "Таруса Парк" на территории Калужской области.
Цех розлива молока - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"Ти-Эйч Тру Милк" удвоит производство молока в Калужской области
Вчера, 18:40
Проект предусматривает создание туристического кластера со сроком реализации до 2030 года и бюджетом около 20 миллиардов рублей. Его планируется реализовать на неиспользуемых земельных участках, расположенных на границе Тарусского района с Тульской областью, общей площадью 550 гектаров.
"Проект предусматривает создание ряда крупных объектов, в том числе гостиничного, SPA и банного комплексов, грязелечебницы, конгресс-холла, ресторанов, сыроварни, детского летнего сафари-парка и школы-пансиона, конноспортивного и теннисного центров, бассейна, футбольного стадиона, гольф-поля, ледовой арены и мотодеревни", - говорится в сообщении.
На территории "Таруса парка" планируется организовать прокат спортивного инвентаря. Там также появятся пристань и лодочная станция, каскад прудов и рыбное хозяйство, экоферма, хелипорт и ряд интересных объектов, которые позволят людям отдохнуть с пользой, отмечают в областном правительстве.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил руководство ООО "Таруса Парк" "с правильным выбором Калужской области для реализации проекта создания туристического кластера".
"Вы знаете, у нас активно развивается туристическая отрасль. В прошлом году регион посетили 4 миллиона туристов. Таруса - бриллиант нашей туристической индустрии, поэтому хочу пожелать вам успехов", - сказал губернатор.
В ходе встречи гендиректор ООО "Таруса парк" Сергей Количев пояснил, что "Таруса Парк" — это не просто концепция, а продуманный комплексный подход к развитию Тарусского района. "По оценке специалистов, именно эта территория обладает наивысшим потенциалом для создания особой экономической туристической зоны", - подчеркнул Количев.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Шапша назвал закономерным лидерство Калужской области в "дронификации"
Вчера, 17:51
 
Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала