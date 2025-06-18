https://ria.ru/20250618/kirshner-2023710851.html

Киршнер обратилась к сторонникам в Буэнос-Айресе

Киршнер обратилась к сторонникам в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 18.06.2025

Киршнер обратилась к сторонникам в Буэнос-Айресе

Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер обратилась из заключения к сторонникам, собравшимся в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:07:00+03:00

2025-06-18T22:07:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - РИА Новости. Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер обратилась из заключения к сторонникам, собравшимся в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. У здания правительства, на центральной площади города, находятся десятки тысяч человек, пришедших поддержать Киршнер, осужденную на шесть лет по делу о коррупции. Срок она отбывает дома. Обращение Киршнер ее сторонники услышали через колонки, установленные на площади. "Они могут закрыть меня, но не могут закрыть народ Аргентины", - сказала экс-президент. Суд не запретил ей пользоваться соцсетями. "То, что мне понравилось больше всего, это услышать, как вы поете "мы вернёмся"... Мы вернёмся более объединенные и сильные", - добавила Киршнер. Каждый день с момента объявления приговора у дома политика собираются поддерживающие ее люди и остаются до поздней ночи. Верховный суд Аргентины 10 июня подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей Киршнер на шестилетний срок по делу о коррупции. При этом экс-президенту разрешено отбывать наказание дома.

https://ria.ru/20250611/kirshner-2022153906.html

https://ria.ru/20250321/kirshner-2006600588.html

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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), кристина фернандес де киршнер