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Киршнер обратилась к сторонникам в Буэнос-Айресе
Киршнер обратилась к сторонникам в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 18.06.2025
Киршнер обратилась к сторонникам в Буэнос-Айресе
Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер обратилась из заключения к сторонникам, собравшимся в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:07:00+03:00
2025-06-18T22:07:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - РИА Новости. Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер обратилась из заключения к сторонникам, собравшимся в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. У здания правительства, на центральной площади города, находятся десятки тысяч человек, пришедших поддержать Киршнер, осужденную на шесть лет по делу о коррупции. Срок она отбывает дома. Обращение Киршнер ее сторонники услышали через колонки, установленные на площади. "Они могут закрыть меня, но не могут закрыть народ Аргентины", - сказала экс-президент. Суд не запретил ей пользоваться соцсетями. "То, что мне понравилось больше всего, это услышать, как вы поете "мы вернёмся"... Мы вернёмся более объединенные и сильные", - добавила Киршнер. Каждый день с момента объявления приговора у дома политика собираются поддерживающие ее люди и остаются до поздней ночи. Верховный суд Аргентины 10 июня подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей Киршнер на шестилетний срок по делу о коррупции. При этом экс-президенту разрешено отбывать наказание дома.
https://ria.ru/20250611/kirshner-2022153906.html
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), кристина фернандес де киршнер
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Кристина Фернандес де Киршнер
Киршнер обратилась к сторонникам в Буэнос-Айресе
Экс-президент Аргентины Киршнер обратилась к сторонникам из заключения
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - РИА Новости. Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер обратилась из заключения к сторонникам, собравшимся в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости.
У здания правительства, на центральной площади города, находятся десятки тысяч человек, пришедших поддержать Киршнер, осужденную на шесть лет по делу о коррупции. Срок она отбывает дома.
Обращение Киршнер ее сторонники услышали через колонки, установленные на площади. "Они могут закрыть меня, но не могут закрыть народ Аргентины", - сказала экс-президент. Суд не запретил ей пользоваться соцсетями.
"То, что мне понравилось больше всего, это услышать, как вы поете "мы вернёмся"... Мы вернёмся более объединенные и сильные", - добавила Киршнер.
Каждый день с момента объявления приговора у дома политика собираются поддерживающие ее люди и остаются до поздней ночи.
Верховный суд Аргентины
10 июня подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей Киршнер на шестилетний срок по делу о коррупции. При этом экс-президенту разрешено отбывать наказание дома.