У Киева нет ресурсов для фронта, заявил украинский экс-премьер
Экс-премьер Азаров: у Киева нет ресурсов для фронта, есть только на теракты
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. У Киева нет ресурсов для фронта, есть только на теракты, при этом режим не скрывает своей причастности к ним, заявил РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров.
"Наблюдается некоторое такое заметное охлаждение западных кураторов (Владимира) Зеленского, в том числе и англичан, и французов, и немцев… В США тоже финансирование поставили на паузу. Результаты на линии боевого соприкосновения тоже мало обнадёживают его. То есть сложилась вот такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают его (Зеленского) делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, например, как недавние террористические акты", - заявил Азаров.
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По его оценке, Киев исходит из того, что теракты требуют меньше ресурсов, чем боевые действия.
"Отличие террористического акта от ведения планомерных боевых действий заключается в том, что террористический акт требует на порядок, на несколько порядков меньше ресурсов. То есть меньше взрывчатых веществ, меньше каких-то приспособлений, меньше людей и так далее. А эффект получается будь здоров какой", - заявил Азаров.
Он отметил, что глава ГУР Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), глава СБУ Василий Малюк и сам Владимир Зеленский прямо заявляют о причастности к уже совершенным терактам и подготовки новых.
"Достаточно посмотреть на физиономию их и убедиться, что это за люди. Они же говорят, что вы, россияне, должны ждать серьезных сюрпризов. Мы для вас готовим сюрпризы. Все, что мы до сих пор делали, это, так сказать, цветочки. А мы сейчас для вас готовим ягодки. Председатель службы… да и Зеленский взял на себя прямую ответственность за проведение этих террористических актов", - сообщил Азаров.