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У Киева нет ресурсов для фронта, заявил украинский экс-премьер - РИА Новости, 18.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:37 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/kiev-2023474626.html
У Киева нет ресурсов для фронта, заявил украинский экс-премьер
У Киева нет ресурсов для фронта, заявил украинский экс-премьер - РИА Новости, 18.06.2025
У Киева нет ресурсов для фронта, заявил украинский экс-премьер
У Киева нет ресурсов для фронта, есть только на теракты, при этом режим не скрывает своей причастности к ним, заявил РИА Новости бывший премьер Украины Николай... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:37:00+03:00
2025-06-18T08:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. У Киева нет ресурсов для фронта, есть только на теракты, при этом режим не скрывает своей причастности к ним, заявил РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров. "Наблюдается некоторое такое заметное охлаждение западных кураторов (Владимира) Зеленского, в том числе и англичан, и французов, и немцев… В США тоже финансирование поставили на паузу. Результаты на линии боевого соприкосновения тоже мало обнадёживают его. То есть сложилась вот такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают его (Зеленского) делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, например, как недавние террористические акты", - заявил Азаров. По его оценке, Киев исходит из того, что теракты требуют меньше ресурсов, чем боевые действия. "Отличие террористического акта от ведения планомерных боевых действий заключается в том, что террористический акт требует на порядок, на несколько порядков меньше ресурсов. То есть меньше взрывчатых веществ, меньше каких-то приспособлений, меньше людей и так далее. А эффект получается будь здоров какой", - заявил Азаров. Он отметил, что глава ГУР Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), глава СБУ Василий Малюк и сам Владимир Зеленский прямо заявляют о причастности к уже совершенным терактам и подготовки новых. "Достаточно посмотреть на физиономию их и убедиться, что это за люди. Они же говорят, что вы, россияне, должны ждать серьезных сюрпризов. Мы для вас готовим сюрпризы. Все, что мы до сих пор делали, это, так сказать, цветочки. А мы сейчас для вас готовим ягодки. Председатель службы… да и Зеленский взял на себя прямую ответственность за проведение этих террористических актов", - сообщил Азаров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, василий малюк, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Служба безопасности Украины
У Киева нет ресурсов для фронта, заявил украинский экс-премьер

Экс-премьер Азаров: у Киева нет ресурсов для фронта, есть только на теракты

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. У Киева нет ресурсов для фронта, есть только на теракты, при этом режим не скрывает своей причастности к ним, заявил РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров.
"Наблюдается некоторое такое заметное охлаждение западных кураторов (Владимира) Зеленского, в том числе и англичан, и французов, и немцев… В США тоже финансирование поставили на паузу. Результаты на линии боевого соприкосновения тоже мало обнадёживают его. То есть сложилась вот такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают его (Зеленского) делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, например, как недавние террористические акты", - заявил Азаров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его оценке, Киев исходит из того, что теракты требуют меньше ресурсов, чем боевые действия.
"Отличие террористического акта от ведения планомерных боевых действий заключается в том, что террористический акт требует на порядок, на несколько порядков меньше ресурсов. То есть меньше взрывчатых веществ, меньше каких-то приспособлений, меньше людей и так далее. А эффект получается будь здоров какой", - заявил Азаров.
Он отметил, что глава ГУР Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), глава СБУ Василий Малюк и сам Владимир Зеленский прямо заявляют о причастности к уже совершенным терактам и подготовки новых.
"Достаточно посмотреть на физиономию их и убедиться, что это за люди. Они же говорят, что вы, россияне, должны ждать серьезных сюрпризов. Мы для вас готовим сюрпризы. Все, что мы до сих пор делали, это, так сказать, цветочки. А мы сейчас для вас готовим ягодки. Председатель службы… да и Зеленский взял на себя прямую ответственность за проведение этих террористических актов", - сообщил Азаров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВасилий МалюкСлужба безопасности Украины
 
 
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