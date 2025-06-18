https://ria.ru/20250618/kiev-2023474626.html

У Киева нет ресурсов для фронта, заявил украинский экс-премьер

У Киева нет ресурсов для фронта, заявил украинский экс-премьер - РИА Новости, 18.06.2025

У Киева нет ресурсов для фронта, заявил украинский экс-премьер

У Киева нет ресурсов для фронта, есть только на теракты, при этом режим не скрывает своей причастности к ним, заявил РИА Новости бывший премьер Украины Николай... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:37:00+03:00

2025-06-18T08:37:00+03:00

2025-06-18T08:37:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. У Киева нет ресурсов для фронта, есть только на теракты, при этом режим не скрывает своей причастности к ним, заявил РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров. "Наблюдается некоторое такое заметное охлаждение западных кураторов (Владимира) Зеленского, в том числе и англичан, и французов, и немцев… В США тоже финансирование поставили на паузу. Результаты на линии боевого соприкосновения тоже мало обнадёживают его. То есть сложилась вот такая совокупность обстоятельств, которые вынуждают его (Зеленского) делать разные заявления, в основном истерического плана, и соглашаться на действия чисто авантюристические, например, как недавние террористические акты", - заявил Азаров. По его оценке, Киев исходит из того, что теракты требуют меньше ресурсов, чем боевые действия. "Отличие террористического акта от ведения планомерных боевых действий заключается в том, что террористический акт требует на порядок, на несколько порядков меньше ресурсов. То есть меньше взрывчатых веществ, меньше каких-то приспособлений, меньше людей и так далее. А эффект получается будь здоров какой", - заявил Азаров. Он отметил, что глава ГУР Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), глава СБУ Василий Малюк и сам Владимир Зеленский прямо заявляют о причастности к уже совершенным терактам и подготовки новых. "Достаточно посмотреть на физиономию их и убедиться, что это за люди. Они же говорят, что вы, россияне, должны ждать серьезных сюрпризов. Мы для вас готовим сюрпризы. Все, что мы до сих пор делали, это, так сказать, цветочки. А мы сейчас для вас готовим ягодки. Председатель службы… да и Зеленский взял на себя прямую ответственность за проведение этих террористических актов", - сообщил Азаров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250618/bespilotniki-2023464325.html

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в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, василий малюк, служба безопасности украины