https://ria.ru/20250618/kellog-2023455856.html

Келлог планирует в ближайшие дни встретиться с Лукашенко, утверждает Рейтер

Келлог планирует в ближайшие дни встретиться с Лукашенко, утверждает Рейтер - РИА Новости, 18.06.2025

Келлог планирует в ближайшие дни встретиться с Лукашенко, утверждает Рейтер

Специальный посланник США Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Белоруссию и встретиться с президентом страны Александром Лукашенко, чтобы якобы придать РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T04:13:00+03:00

2025-06-18T04:13:00+03:00

2025-06-18T05:55:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Специальный посланник США Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Белоруссию и встретиться с президентом страны Александром Лукашенко, чтобы якобы придать импульс переговорам России и Украины, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников."Высокопоставленный чиновник из администрации (Президента США Дональда — Прим. Ред.) Трампа планирует отправиться в Белоруссию в ближайшие дни, чтобы встретиться с президентом страны... Точная повестка встречи неизвестна, однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам (России и Украины — Прим. Ред.)", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на несколько осведомленных собеседников. Как указывает Рейтер, Келлог в случае визита станет самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Белоруссию за последние годы. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Как сообщал 17 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская сторона полностью выполнила обещания, согласованные в Стамбуле. По его словам, в ближайшие дни произойдет выход на понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению.

https://ria.ru/20250408/poshliny-2010054568.html

https://ria.ru/20250615/oruzhie-2022827209.html

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в мире, россия, белоруссия, украина, кит келлог, александр лукашенко, владимир мединский