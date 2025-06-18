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Келлог планирует в ближайшие дни встретиться с Лукашенко, утверждает Рейтер - РИА Новости, 18.06.2025
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04:13 18.06.2025 (обновлено: 05:55 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/kellog-2023455856.html
Келлог планирует в ближайшие дни встретиться с Лукашенко, утверждает Рейтер
Келлог планирует в ближайшие дни встретиться с Лукашенко, утверждает Рейтер - РИА Новости, 18.06.2025
Келлог планирует в ближайшие дни встретиться с Лукашенко, утверждает Рейтер
Специальный посланник США Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Белоруссию и встретиться с президентом страны Александром Лукашенко, чтобы якобы придать РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T04:13:00+03:00
2025-06-18T05:55:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
украина
кит келлог
александр лукашенко
владимир мединский
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Специальный посланник США Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Белоруссию и встретиться с президентом страны Александром Лукашенко, чтобы якобы придать импульс переговорам России и Украины, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников."Высокопоставленный чиновник из администрации (Президента США Дональда — Прим. Ред.) Трампа планирует отправиться в Белоруссию в ближайшие дни, чтобы встретиться с президентом страны... Точная повестка встречи неизвестна, однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам (России и Украины — Прим. Ред.)", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на несколько осведомленных собеседников. Как указывает Рейтер, Келлог в случае визита станет самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Белоруссию за последние годы. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Как сообщал 17 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская сторона полностью выполнила обещания, согласованные в Стамбуле. По его словам, в ближайшие дни произойдет выход на понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению.
https://ria.ru/20250408/poshliny-2010054568.html
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в мире, россия, белоруссия, украина, кит келлог, александр лукашенко, владимир мединский
В мире, Россия, Белоруссия, Украина, Кит Келлог, Александр Лукашенко, Владимир Мединский
Келлог планирует в ближайшие дни встретиться с Лукашенко, утверждает Рейтер

Reuters: Келлог планирует встретиться с Лукашенко в ближайшие дни

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Специальный посланник США Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Белоруссию и встретиться с президентом страны Александром Лукашенко, чтобы якобы придать импульс переговорам России и Украины, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников.
"Высокопоставленный чиновник из администрации (Президента США Дональда — Прим. Ред.) Трампа планирует отправиться в Белоруссию в ближайшие дни, чтобы встретиться с президентом страны... Точная повестка встречи неизвестна, однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам (России и Украины — Прим. Ред.)", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на несколько осведомленных собеседников.
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Как указывает Рейтер, Келлог в случае визита станет самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Белоруссию за последние годы.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
Как сообщал 17 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская сторона полностью выполнила обещания, согласованные в Стамбуле. По его словам, в ближайшие дни произойдет выход на понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
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В миреРоссияБелоруссияУкраинаКит КеллогАлександр ЛукашенкоВладимир Мединский
 
 
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