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Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа о России на саммите G7 - РИА Новости, 18.06.2025
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10:39 18.06.2025 (обновлено: 15:20 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/karni-2023504643.html
Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа о России на саммите G7
Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа о России на саммите G7 - РИА Новости, 18.06.2025
Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа о России на саммите G7
Премьер-министр Канады Марк Карни жестко отреагировал на слова президента США Дональда Трампа об ошибочном исключении России из "Большой восьмерки", пишет... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:39:00+03:00
2025-06-18T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни жестко отреагировал на слова президента США Дональда Трампа об ошибочном исключении России из "Большой восьмерки", пишет Politico."Когда Трамп благополучно вернулся домой, Карни был смелее в своих высказываниях на заключительной пресс-конференции", — говорится в материале.Канадский политик после отъезда американского лидера заявил, что его слова о причинах исключения России из организации были оскорбительными для граждан Украины.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то "гораздо более серьезного".Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.
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в мире, канада, россия, сша, марк карни, дональд трамп, g7, politico, обострение отношений сша и ирана
В мире, Канада, Россия, США, Марк Карни, Дональд Трамп, G7, Politico, Обострение отношений США и Ирана
Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа о России на саммите G7

Politico: премьер Канады Карни жестко отреагировал на слова Трампа о России

© AP Photo / Chris J RatcliffeМарк Карни
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Chris J Ratcliffe
Марк Карни
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни жестко отреагировал на слова президента США Дональда Трампа об ошибочном исключении России из "Большой восьмерки", пишет Politico.
«
"Когда Трамп благополучно вернулся домой, Карни был смелее в своих высказываниях на заключительной пресс-конференции", — говорится в материале.
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Канадский политик после отъезда американского лидера заявил, что его слова о причинах исключения России из организации были оскорбительными для граждан Украины.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то "гораздо более серьезного".
Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.
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В миреКанадаРоссияСШАМарк КарниДональд ТрампG7PoliticoОбострение отношений США и Ирана
 
 
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