https://ria.ru/20250618/karni-2023504643.html

Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа о России на саммите G7

Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа о России на саммите G7 - РИА Новости, 18.06.2025

Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа о России на саммите G7

Премьер-министр Канады Марк Карни жестко отреагировал на слова президента США Дональда Трампа об ошибочном исключении России из "Большой восьмерки", пишет... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:39:00+03:00

2025-06-18T10:39:00+03:00

2025-06-18T15:20:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни жестко отреагировал на слова президента США Дональда Трампа об ошибочном исключении России из "Большой восьмерки", пишет Politico."Когда Трамп благополучно вернулся домой, Карни был смелее в своих высказываниях на заключительной пресс-конференции", — говорится в материале.Канадский политик после отъезда американского лидера заявил, что его слова о причинах исключения России из организации были оскорбительными для граждан Украины.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то "гораздо более серьезного".Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.

https://ria.ru/20250618/guardian-2023479070.html

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