https://ria.ru/20250618/kareliya-2023555001.html

В Карелии построят завод по производству активированного угля

В Карелии построят завод по производству активированного угля - РИА Новости, 18.06.2025

В Карелии построят завод по производству активированного угля

В Карелии построят завод по производству активированного угля для очистки воздуха и воды, соглашение о реализации этого инвестиционного проекта подписано главой РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:49:00+03:00

2025-06-18T12:49:00+03:00

2025-06-18T12:49:00+03:00

экономика

республика карелия

петрозаводск

артур парфенчиков

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Карелии построят завод по производству активированного угля для очистки воздуха и воды, соглашение о реализации этого инвестиционного проекта подписано главой республики Артуром Парфенчиковым на ПМЭФ, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Соглашение о сотрудничестве подписали Парфенчиков и совладелец группы компаний ООО "Химический форум" Всеволод Здех. Инвестиции составят 300 миллионов рублей. Делегация Карелии, которую возглавляет руководитель региона, начала работу на Петербургском международном экономическом форуме. Одна из первых договоренностей – в сфере промышленности и лесного хозяйства. Правительство республики и компания "Химический форум" заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на создание в Карелии высокотехнологичного производства активированного угля для очистки воздуха и воды. По потребительским характеристикам продукция не будет уступать импортным аналогам. Новый завод построят в промышленной зоне Петрозаводска. Реализация проекта начнется уже в этом году. Общая сумма инвестиций составит более 300 миллионов рублей, планируется создать 50 новых рабочих мест. Сырьем для производства угля станет береза, и таким образом регион сможет решить проблему реализации лиственной древесины. Компания планирует перерабатывать 10 тысяч кубов березы в месяц. "Предложение компании "Химфорум" интересное и инновационное. Проект поможет решать важную задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным, по глубокой переработке древесины. Проект выгодный для наших лесопроизводителей и в целом для развития лесопромышленного комплекса Карелии", – подчеркнул глава республики Артур Парфенчиков. Компания "Химфорум" – один из ведущих поставщиков индустриальной химии, на российском рынке работает много лет. Ее заказчиками являются крупнейшие предприятия самых разных отраслей промышленности – нефтехимической, топливно-энергетической, целлюлозно-бумажной, машиностроительной, горно-металлургической, химической, пищевой. С 2000 года компания реализует проекты в области комплексных поставок фильтрующих материалов и сорбентов, а также сервисного обслуживания и эксплуатации систем водоочистки, водоподготовки и очистки сточных вод.

https://ria.ru/20250617/ii-2023326065.html

https://ria.ru/20250527/stroitelstvo-2019328444.html

республика карелия

петрозаводск

россия

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экономика, республика карелия, петрозаводск, артур парфенчиков, россия, владимир путин