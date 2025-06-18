Рейтинг@Mail.ru
В Карелии построят завод по производству активированного угля - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/kareliya-2023555001.html
В Карелии построят завод по производству активированного угля
В Карелии построят завод по производству активированного угля - РИА Новости, 18.06.2025
В Карелии построят завод по производству активированного угля
В Карелии построят завод по производству активированного угля для очистки воздуха и воды, соглашение о реализации этого инвестиционного проекта подписано главой РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:49:00+03:00
2025-06-18T12:49:00+03:00
экономика
республика карелия
петрозаводск
артур парфенчиков
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151194/33/1511943390_0:110:2001:1235_1920x0_80_0_0_6883bef0a9f46a61f002a84f46916c3c.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Карелии построят завод по производству активированного угля для очистки воздуха и воды, соглашение о реализации этого инвестиционного проекта подписано главой республики Артуром Парфенчиковым на ПМЭФ, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Соглашение о сотрудничестве подписали Парфенчиков и совладелец группы компаний ООО "Химический форум" Всеволод Здех. Инвестиции составят 300 миллионов рублей. Делегация Карелии, которую возглавляет руководитель региона, начала работу на Петербургском международном экономическом форуме. Одна из первых договоренностей – в сфере промышленности и лесного хозяйства. Правительство республики и компания "Химический форум" заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на создание в Карелии высокотехнологичного производства активированного угля для очистки воздуха и воды. По потребительским характеристикам продукция не будет уступать импортным аналогам. Новый завод построят в промышленной зоне Петрозаводска. Реализация проекта начнется уже в этом году. Общая сумма инвестиций составит более 300 миллионов рублей, планируется создать 50 новых рабочих мест. Сырьем для производства угля станет береза, и таким образом регион сможет решить проблему реализации лиственной древесины. Компания планирует перерабатывать 10 тысяч кубов березы в месяц. "Предложение компании "Химфорум" интересное и инновационное. Проект поможет решать важную задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным, по глубокой переработке древесины. Проект выгодный для наших лесопроизводителей и в целом для развития лесопромышленного комплекса Карелии", – подчеркнул глава республики Артур Парфенчиков. Компания "Химфорум" – один из ведущих поставщиков индустриальной химии, на российском рынке работает много лет. Ее заказчиками являются крупнейшие предприятия самых разных отраслей промышленности – нефтехимической, топливно-энергетической, целлюлозно-бумажной, машиностроительной, горно-металлургической, химической, пищевой. С 2000 года компания реализует проекты в области комплексных поставок фильтрующих материалов и сорбентов, а также сервисного обслуживания и эксплуатации систем водоочистки, водоподготовки и очистки сточных вод.
https://ria.ru/20250617/ii-2023326065.html
https://ria.ru/20250527/stroitelstvo-2019328444.html
республика карелия
петрозаводск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151194/33/1511943390_104:0:1895:1343_1920x0_80_0_0_6aa5e42094cc0e1a9a8eb7effaf6a389.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, республика карелия, петрозаводск, артур парфенчиков, россия, владимир путин
Экономика, Республика Карелия, Петрозаводск, Артур Парфенчиков, Россия, Владимир Путин
В Карелии построят завод по производству активированного угля

В Карелии появится завод по производству активированного угля

© Depositphotos.com / dmitrimarutaТаблетка активированного угля
Таблетка активированного угля - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Depositphotos.com / dmitrimaruta
Таблетка активированного угля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Карелии построят завод по производству активированного угля для очистки воздуха и воды, соглашение о реализации этого инвестиционного проекта подписано главой республики Артуром Парфенчиковым на ПМЭФ, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Соглашение о сотрудничестве подписали Парфенчиков и совладелец группы компаний ООО "Химический форум" Всеволод Здех. Инвестиции составят 300 миллионов рублей.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Карелии рассказали о применении нейросети для поиска людей
17 июня, 14:08
Делегация Карелии, которую возглавляет руководитель региона, начала работу на Петербургском международном экономическом форуме.
Одна из первых договоренностей – в сфере промышленности и лесного хозяйства. Правительство республики и компания "Химический форум" заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на создание в Карелии высокотехнологичного производства активированного угля для очистки воздуха и воды. По потребительским характеристикам продукция не будет уступать импортным аналогам.
Новый завод построят в промышленной зоне Петрозаводска. Реализация проекта начнется уже в этом году. Общая сумма инвестиций составит более 300 миллионов рублей, планируется создать 50 новых рабочих мест. Сырьем для производства угля станет береза, и таким образом регион сможет решить проблему реализации лиственной древесины. Компания планирует перерабатывать 10 тысяч кубов березы в месяц.
"Предложение компании "Химфорум" интересное и инновационное. Проект поможет решать важную задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным, по глубокой переработке древесины. Проект выгодный для наших лесопроизводителей и в целом для развития лесопромышленного комплекса Карелии", – подчеркнул глава республики Артур Парфенчиков.
Компания "Химфорум" – один из ведущих поставщиков индустриальной химии, на российском рынке работает много лет. Ее заказчиками являются крупнейшие предприятия самых разных отраслей промышленности – нефтехимической, топливно-энергетической, целлюлозно-бумажной, машиностроительной, горно-металлургической, химической, пищевой. С 2000 года компания реализует проекты в области комплексных поставок фильтрующих материалов и сорбентов, а также сервисного обслуживания и эксплуатации систем водоочистки, водоподготовки и очистки сточных вод.
Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович и главврач Кондопожской ЦРБ Анна Пасечник - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Шандалович обсудил строительство новой амбулатории в Карелии
27 мая, 14:03
 
ЭкономикаРеспублика КарелияПетрозаводскАртур ПарфенчиковРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала