https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023533622.html
У дома Карапетяна во вторник задержали более 50 человек
У дома Карапетяна во вторник задержали более 50 человек - РИА Новости, 18.06.2025
У дома Карапетяна во вторник задержали более 50 человек
Свыше 50 человек были задержаны накануне вечером у дома российского предпринимателя Самвела Карапетяна в Ереване, сообщил журналистам его адвокат Рубен Акопян. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:40:00+03:00
2025-06-18T11:40:00+03:00
2025-06-18T12:02:00+03:00
в мире
армения
самвел карапетян
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Свыше 50 человек были задержаны накануне вечером у дома российского предпринимателя Самвела Карапетяна в Ереване, сообщил журналистам его адвокат Рубен Акопян.СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признает. Во вторник вечером у его дома собрались сотни людей, чтобы выразить ему поддержку."Речь идет более чем о пятидесяти (задержанных - ред.) лицах, а также о несоразмерном применении мер принуждения, нарушении прав неприкосновенности жилья", - сказал Акопян.
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023504951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, самвел карапетян
В мире, Армения, Самвел Карапетян
У дома Карапетяна во вторник задержали более 50 человек
У дома Карапетяна в Ереване во вторник вечером задержали более 50 человек