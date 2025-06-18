https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023533622.html

У дома Карапетяна во вторник задержали более 50 человек

У дома Карапетяна во вторник задержали более 50 человек - РИА Новости, 18.06.2025

У дома Карапетяна во вторник задержали более 50 человек

Свыше 50 человек были задержаны накануне вечером у дома российского предпринимателя Самвела Карапетяна в Ереване, сообщил журналистам его адвокат Рубен Акопян. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:40:00+03:00

2025-06-18T11:40:00+03:00

2025-06-18T12:02:00+03:00

в мире

армения

самвел карапетян

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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Свыше 50 человек были задержаны накануне вечером у дома российского предпринимателя Самвела Карапетяна в Ереване, сообщил журналистам его адвокат Рубен Акопян.СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признает. Во вторник вечером у его дома собрались сотни людей, чтобы выразить ему поддержку."Речь идет более чем о пятидесяти (задержанных - ред.) лицах, а также о несоразмерном применении мер принуждения, нарушении прав неприкосновенности жилья", - сказал Акопян.

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023504951.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, самвел карапетян