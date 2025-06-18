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У дома Карапетяна во вторник задержали более 50 человек - РИА Новости, 18.06.2025
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11:40 18.06.2025 (обновлено: 12:02 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023533622.html
У дома Карапетяна во вторник задержали более 50 человек
У дома Карапетяна во вторник задержали более 50 человек - РИА Новости, 18.06.2025
У дома Карапетяна во вторник задержали более 50 человек
Свыше 50 человек были задержаны накануне вечером у дома российского предпринимателя Самвела Карапетяна в Ереване, сообщил журналистам его адвокат Рубен Акопян. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:40:00+03:00
2025-06-18T12:02:00+03:00
в мире
армения
самвел карапетян
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Свыше 50 человек были задержаны накануне вечером у дома российского предпринимателя Самвела Карапетяна в Ереване, сообщил журналистам его адвокат Рубен Акопян.СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признает. Во вторник вечером у его дома собрались сотни людей, чтобы выразить ему поддержку."Речь идет более чем о пятидесяти (задержанных - ред.) лицах, а также о несоразмерном применении мер принуждения, нарушении прав неприкосновенности жилья", - сказал Акопян.
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023504951.html
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в мире, армения, самвел карапетян
В мире, Армения, Самвел Карапетян
У дома Карапетяна во вторник задержали более 50 человек

У дома Карапетяна в Ереване во вторник вечером задержали более 50 человек

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУ дома российского предпринимателя, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване
У дома российского предпринимателя, президента группы компаний Ташир Самвела Карапетяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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У дома российского предпринимателя, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Свыше 50 человек были задержаны накануне вечером у дома российского предпринимателя Самвела Карапетяна в Ереване, сообщил журналистам его адвокат Рубен Акопян.
СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признает. Во вторник вечером у его дома собрались сотни людей, чтобы выразить ему поддержку.
"Речь идет более чем о пятидесяти (задержанных - ред.) лицах, а также о несоразмерном применении мер принуждения, нарушении прав неприкосновенности жилья", - сказал Акопян.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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В миреАрменияСамвел Карапетян
 
 
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