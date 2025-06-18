https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023453677.html

Сторонники Карапетяна собрались у здания полиции в Ереване

Сторонники Карапетяна собрались у здания полиции в Ереване - РИА Новости, 18.06.2025

Сторонники Карапетяна собрались у здания полиции в Ереване

Сторонники российского предпринимателя, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна собрались у здания ГУБОП полиции в Ереване, куда, как они предполагают, и был... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T03:19:00+03:00

2025-06-18T03:19:00+03:00

2025-06-18T03:34:00+03:00

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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Сторонники российского предпринимателя, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна собрались у здания ГУБОП полиции в Ереване, куда, как они предполагают, и был доставлен бизнесмен, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на среду Карапетян сам покинул свой дом в Ереване, сел в полицейскую машину и уехал. Собравшиеся у его дома сторонники тем временем направились к зданию Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Правоохранительные органы пока не раскрыли, на основании чего Карапетяна пригласили в полицию. Его адвокаты также пока ничего не комментируют. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване. Некоторых людей доставили в отделение полиции. Брат Карапетяна рассказал журналистам Sputnik, что несколько человек из собравшихся у дома были задержаны, речь идет о близких семьи. Он добавил, что задержанию подверглись более 45 человек.Армянская апостольская церковь призвала власти Армении прекратить незаконные действия в отношении Карапетяна.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания премьера о российском предпринимателе, сказав, что тот "раздухарился, как бессмертный".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать необходимое содействие.Ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ)

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https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023434801.html

https://ria.ru/20250617/armeniya-2023435531.html

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023429991.html

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