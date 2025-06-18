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Сторонники Карапетяна собрались у здания полиции в Ереване - РИА Новости, 18.06.2025
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03:19 18.06.2025 (обновлено: 03:34 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023453677.html
Сторонники Карапетяна собрались у здания полиции в Ереване
Сторонники Карапетяна собрались у здания полиции в Ереване - РИА Новости, 18.06.2025
Сторонники Карапетяна собрались у здания полиции в Ереване
Сторонники российского предпринимателя, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна собрались у здания ГУБОП полиции в Ереване, куда, как они предполагают, и был... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T03:19:00+03:00
2025-06-18T03:34:00+03:00
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ереван
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самвел карапетян
никол пашинян
мария захарова
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Сторонники российского предпринимателя, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна собрались у здания ГУБОП полиции в Ереване, куда, как они предполагают, и был доставлен бизнесмен, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на среду Карапетян сам покинул свой дом в Ереване, сел в полицейскую машину и уехал. Собравшиеся у его дома сторонники тем временем направились к зданию Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Правоохранительные органы пока не раскрыли, на основании чего Карапетяна пригласили в полицию. Его адвокаты также пока ничего не комментируют. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване. Некоторых людей доставили в отделение полиции. Брат Карапетяна рассказал журналистам Sputnik, что несколько человек из собравшихся у дома были задержаны, речь идет о близких семьи. Он добавил, что задержанию подверглись более 45 человек.Армянская апостольская церковь призвала власти Армении прекратить незаконные действия в отношении Карапетяна.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания премьера о российском предпринимателе, сказав, что тот "раздухарился, как бессмертный".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать необходимое содействие.Ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ)
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023443716.html
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023434801.html
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жилье, армения, ереван, россия, самвел карапетян, никол пашинян, мария захарова, ташир , армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , маргарита симоньян
Жилье, Армения, Ереван, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Мария Захарова, Ташир , Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , Маргарита Симоньян
Сторонники Карапетяна собрались у здания полиции в Ереване

Сторонники предпринимателя Карапетяна собрались у здания ГУБОП полиции в Ереване

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Сторонники российского предпринимателя, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна собрались у здания ГУБОП полиции в Ереване, куда, как они предполагают, и был доставлен бизнесмен, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на среду Карапетян сам покинул свой дом в Ереване, сел в полицейскую машину и уехал. Собравшиеся у его дома сторонники тем временем направились к зданию Главного управления по борьбе с организованной преступностью.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Преследующие Карапетяна станут соучастниками преступления, заявили адвокаты
00:24
Правоохранительные органы пока не раскрыли, на основании чего Карапетяна пригласили в полицию. Его адвокаты также пока ничего не комментируют.

Ранее президент ГК "Ташир" заявил о поддержке Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна.

Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване. Некоторых людей доставили в отделение полиции.
Группа людей у дома российского бизнесмена Карапетяна - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
У дома Карапетяна в Ереване собрались сотни людей
Вчера, 22:52
Брат Карапетяна рассказал журналистам Sputnik, что несколько человек из собравшихся у дома были задержаны, речь идет о близких семьи. Он добавил, что задержанию подверглись более 45 человек.
Армянская апостольская церковь призвала власти Армении прекратить незаконные действия в отношении Карапетяна.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания премьера о российском предпринимателе, сказав, что тот "раздухарился, как бессмертный".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать необходимое содействие.
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг Армянской апостольской церкви
Вчера, 22:59

Ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ)

  • Премьер-министр разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ.
  • К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор".
  • Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
  • Инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ.
  • Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса, и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе. Он решил создать координационную группу для смещения Гарегина II, участников этой группы он собирается выбирать "глазами души".
Комментарий племянника Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Племянник Карапетяна заявил о готовности к любому сценарию
Вчера, 22:08
 
ЖильеАрменияЕреванРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянМария ЗахароваТаширАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииМаргарита Симоньян
 
 
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