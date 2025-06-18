Карапетян вышел из дома и сел в полицейскую машину
Предприниматель Карапетян вышел из дома в Ереване и сам сел в полицейскую машину
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Российский предприниматель, глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян сам покинул свой дом в Ереване, сел в полицейскую машину и уехал, передает корреспондент РИА Новости.
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"Я буду рядом с церковью, с нашим народом, как бы ни пытались меня очернить... Все будет хорошо. Народ свое слово скажет, они поймут, что ошибались", — заявил журналистам Карапетян перед тем, как сесть в машину.
Его сторонники, ранее собравшиеся в знак поддержки у его дома на фоне опасений, что бизнесмена задержат, сейчас направляются в одно из отделений полиции.
Ранее президент ГК "Ташир"заявил о поддержке Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна.
Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване. Некоторых людей доставили в отделение полиции. Сейчас там собралось около 200-300 человек.
Брат Карапетяна рассказал журналистам Sputnik, что несколько человек из собравшихся у дома были задержаны, речь идет о близких семьи. Он добавил, что задержанию подверглись более 45 человек.
Армянская апостольская церковь призвала власти Армении прекратить незаконные действия в отношении Карапетяна.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания премьера о российском предпринимателе, сказав, что тот "раздухарился, как бессмертный".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать необходимое содействие.
Ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ)
- Премьер-министр разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ.
- К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор".
- Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
- Инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ.
- Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса, и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе. Он решил создать координационную группу для смещения Гарегина II, участников этой группы он собирается выбирать "глазами души".