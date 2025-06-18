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Карапетян вышел из дома и сел в полицейскую машину - РИА Новости, 18.06.2025
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02:09 18.06.2025 (обновлено: 08:24 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023450198.html
Карапетян вышел из дома и сел в полицейскую машину
Карапетян вышел из дома и сел в полицейскую машину - РИА Новости, 18.06.2025
Карапетян вышел из дома и сел в полицейскую машину
Российский предприниматель, глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян сам покинул свой дом в Ереване, сел в полицейскую машину и уехал, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T02:09:00+03:00
2025-06-18T08:24:00+03:00
ереван
самвел карапетян
армения
россия
москва
карен карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Российский предприниматель, глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян сам покинул свой дом в Ереване, сел в полицейскую машину и уехал, передает корреспондент РИА Новости."Я буду рядом с церковью, с нашим народом, как бы ни пытались меня очернить... Все будет хорошо. Народ свое слово скажет, они поймут, что ошибались", — заявил журналистам Карапетян перед тем, как сесть в машину.Его сторонники, ранее собравшиеся в знак поддержки у его дома на фоне опасений, что бизнесмена задержат, сейчас направляются в одно из отделений полиции.Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване. Некоторых людей доставили в отделение полиции. Сейчас там собралось около 200-300 человек.Брат Карапетяна рассказал журналистам Sputnik, что несколько человек из собравшихся у дома были задержаны, речь идет о близких семьи. Он добавил, что задержанию подверглись более 45 человек.Армянская апостольская церковь призвала власти Армении прекратить незаконные действия в отношении Карапетяна.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания премьера о российском предпринимателе, сказав, что тот "раздухарился, как бессмертный".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать необходимое содействие.Ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ)
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023443716.html
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Самвел Карапетян вышел из дома в и сел в полицейскую машину
Российский предприниматель Самвел Карапетян вышел из своего дома в Ереване и сам сел в полицейскую машину, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-18T02:09
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Группа людей у дома российского бизнесмена Карапетяна
Люди у дома российского бизнесмена Карапетяна в Ереване по-прежнему не расходятся, сообщает корреспондент РИА Новости
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ереван, самвел карапетян, армения, россия, москва, карен карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, facebook, ташир , маргарита симоньян, мария захарова, преследование карапетяна в армении
Ереван, Самвел Карапетян, Армения, Россия, Москва, Карен Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Facebook, Ташир , Маргарита Симоньян, Мария Захарова, Преследование Карапетяна в Армении
Карапетян вышел из дома и сел в полицейскую машину

Предприниматель Карапетян вышел из дома в Ереване и сам сел в полицейскую машину

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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Российский предприниматель, глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян сам покинул свой дом в Ереване, сел в полицейскую машину и уехал, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Я буду рядом с церковью, с нашим народом, как бы ни пытались меня очернить... Все будет хорошо. Народ свое слово скажет, они поймут, что ошибались", — заявил журналистам Карапетян перед тем, как сесть в машину.
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Преследующие Карапетяна станут соучастниками преступления, заявили адвокаты
00:24
Его сторонники, ранее собравшиеся в знак поддержки у его дома на фоне опасений, что бизнесмена задержат, сейчас направляются в одно из отделений полиции.

Ранее президент ГК "Ташир"заявил о поддержке Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна.

Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване. Некоторых людей доставили в отделение полиции. Сейчас там собралось около 200-300 человек.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Госдуме назвали обыски в доме Карапетяна черной меткой Пашиняна
Вчера, 23:07
Брат Карапетяна рассказал журналистам Sputnik, что несколько человек из собравшихся у дома были задержаны, речь идет о близких семьи. Он добавил, что задержанию подверглись более 45 человек.
Армянская апостольская церковь призвала власти Армении прекратить незаконные действия в отношении Карапетяна.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания премьера о российском предпринимателе, сказав, что тот "раздухарился, как бессмертный".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать необходимое содействие.

Ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ)

  • Премьер-министр разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ.
  • К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор".
  • Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
  • Инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ.
  • Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса, и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе. Он решил создать координационную группу для смещения Гарегина II, участников этой группы он собирается выбирать "глазами души".
Ситуация у дома Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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Вчера, 22:55
 
ЕреванСамвел КарапетянАрменияРоссияМоскваКарен КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьFacebookТаширМаргарита СимоньянМария ЗахароваПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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