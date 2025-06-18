https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023450198.html

Карапетян вышел из дома и сел в полицейскую машину

Карапетян вышел из дома и сел в полицейскую машину - РИА Новости, 18.06.2025

Карапетян вышел из дома и сел в полицейскую машину

Российский предприниматель, глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян сам покинул свой дом в Ереване, сел в полицейскую машину и уехал, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T02:09:00+03:00

2025-06-18T02:09:00+03:00

2025-06-18T08:24:00+03:00

ереван

самвел карапетян

армения

россия

москва

карен карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023473093_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dece54dd012a675f6c2edad1e6edb7f5.jpg

ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Российский предприниматель, глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян сам покинул свой дом в Ереване, сел в полицейскую машину и уехал, передает корреспондент РИА Новости."Я буду рядом с церковью, с нашим народом, как бы ни пытались меня очернить... Все будет хорошо. Народ свое слово скажет, они поймут, что ошибались", — заявил журналистам Карапетян перед тем, как сесть в машину.Его сторонники, ранее собравшиеся в знак поддержки у его дома на фоне опасений, что бизнесмена задержат, сейчас направляются в одно из отделений полиции.Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване. Некоторых людей доставили в отделение полиции. Сейчас там собралось около 200-300 человек.Брат Карапетяна рассказал журналистам Sputnik, что несколько человек из собравшихся у дома были задержаны, речь идет о близких семьи. Он добавил, что задержанию подверглись более 45 человек.Армянская апостольская церковь призвала власти Армении прекратить незаконные действия в отношении Карапетяна.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания премьера о российском предпринимателе, сказав, что тот "раздухарился, как бессмертный".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать необходимое содействие.Ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ)

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023443716.html

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023436168.html

https://ria.ru/20250617/armenija-2023435015.html

ереван

армения

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Самвел Карапетян вышел из дома в и сел в полицейскую машину Российский предприниматель Самвел Карапетян вышел из своего дома в Ереване и сам сел в полицейскую машину, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-18T02:09 true PT1M16S

Группа людей у дома российского бизнесмена Карапетяна Люди у дома российского бизнесмена Карапетяна в Ереване по-прежнему не расходятся, сообщает корреспондент РИА Новости 2025-06-18T02:09 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ереван, самвел карапетян, армения, россия, москва, карен карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, facebook, ташир , маргарита симоньян, мария захарова, преследование карапетяна в армении