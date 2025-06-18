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Преследующие Карапетяна станут соучастниками преступления, заявили адвокаты - РИА Новости, 18.06.2025
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00:24 18.06.2025 (обновлено: 00:28 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023443716.html
Преследующие Карапетяна станут соучастниками преступления, заявили адвокаты
Преследующие Карапетяна станут соучастниками преступления, заявили адвокаты - РИА Новости, 18.06.2025
Преследующие Карапетяна станут соучастниками преступления, заявили адвокаты
Армянские силовики, участвующие по заказу властей в преследовании российского предпринимателя Самвела Карапетяна, станут соучастниками тяжкого преступления,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T00:24:00+03:00
2025-06-18T00:28:00+03:00
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Армянские силовики, участвующие по заказу властей в преследовании российского предпринимателя Самвела Карапетяна, станут соучастниками тяжкого преступления, говорится в заявлении инициативы "Пять правозащитников", объединяющей ведущих армянских адвокатов. Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Брат Самвела Карен Карапетян сказал, что опасается задержания бизнесмена. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах. В заявлении инициативы утверждается, что уголовное преследование Карапетяна - хрестоматийный пример политического заказа. "Причиной стало его заявление о защите Армянской церкви от антиконституционных, безнравственных и антинациональных нападок, за которыми последовала неприкрытая директива главы правительства... Этим шагом вышеупомянутое лицо вновь ставит себя вне правовой системы, превращая всех должностных лиц, выполняющих его указания, в соучастников особо тяжкого преступления", - говорится в заявлении. Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*: используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе. Группа "Ташир" Карапетяна владеет и управляет активами в строительной, девелоперской, промышленной отраслях, розничной торговле, ресторанном бизнесе, энергетике и финансовом секторе. Совокупный портфель активов группы в сфере недвижимости, по ее собственным данным, составляет около 2,5 миллионов квадратных метров. По информации на сайте группы, в настоящее время она владеет 34 торговыми центрами, в том числе 12 в Москве (ТРЦ "Рио", "Ереван Плаза", "Райкин Плаза", Family Room, "Европарк" и другие).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023436168.html
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жилье, армения, россия, москва, самвел карапетян, никол пашинян, мария захарова, facebook, армянская апостольская церковь, ташир
Жилье, Армения, Россия, Москва, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Мария Захарова, Facebook, Армянская апостольская церковь, Ташир
Преследующие Карапетяна станут соучастниками преступления, заявили адвокаты

"Пять правозащитников": преследующие Карапетяна будут соучастниками преступления

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Армянские силовики, участвующие по заказу властей в преследовании российского предпринимателя Самвела Карапетяна, станут соучастниками тяжкого преступления, говорится в заявлении инициативы "Пять правозащитников", объединяющей ведущих армянских адвокатов.
Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Брат Самвела Карен Карапетян сказал, что опасается задержания бизнесмена. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Госдуме назвали обыски в доме Карапетяна черной меткой Пашиняна
Вчера, 23:07
В заявлении инициативы утверждается, что уголовное преследование Карапетяна - хрестоматийный пример политического заказа. "Причиной стало его заявление о защите Армянской церкви от антиконституционных, безнравственных и антинациональных нападок, за которыми последовала неприкрытая директива главы правительства... Этим шагом вышеупомянутое лицо вновь ставит себя вне правовой системы, превращая всех должностных лиц, выполняющих его указания, в соучастников особо тяжкого преступления", - говорится в заявлении.
Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*: используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.
Группа "Ташир" Карапетяна владеет и управляет активами в строительной, девелоперской, промышленной отраслях, розничной торговле, ресторанном бизнесе, энергетике и финансовом секторе. Совокупный портфель активов группы в сфере недвижимости, по ее собственным данным, составляет около 2,5 миллионов квадратных метров. По информации на сайте группы, в настоящее время она владеет 34 торговыми центрами, в том числе 12 в Москве (ТРЦ "Рио", "Ереван Плаза", "Райкин Плаза", Family Room, "Европарк" и другие).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Группа людей у дома российского бизнесмена Карапетяна - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
У дома Карапетяна в Ереване собрались сотни людей
Вчера, 22:52
 
ЖильеАрменияРоссияМоскваСамвел КарапетянНикол ПашинянМария ЗахароваFacebookАрмянская апостольская церковьТашир
 
 
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