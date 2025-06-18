https://ria.ru/20250618/karapetyan--2023533121.html

Карапетян с 2023 года находится в базе "Миротворца"

Карапетян с 2023 года находится в базе "Миротворца" - РИА Новости, 18.06.2025

Карапетян с 2023 года находится в базе "Миротворца"

Крупный российский предприниматель, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, которого во вторник задержали в Армении, находится в базе скандально... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:39:00+03:00

2025-06-18T11:39:00+03:00

2025-06-18T12:24:00+03:00

армения

самвел карапетян

в мире

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Крупный российский предприниматель, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, которого во вторник задержали в Армении, находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с 2023 года.Сайт "Миротворец" публикует личные данные политиков, общественных деятелей, журналистов, которым после этого поступают угрозы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее оценила такие публикации как "прямой призыв к расправе".Данные о Карапетяне внесены в базу "Миротворца" 23 апреля 2023 года.Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Брат Самвела Карен Карапетян заявлял, что опасается задержания бизнесмена. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах.Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*: используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023533622.html

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023488837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, самвел карапетян, в мире