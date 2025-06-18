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Карапетян с 2023 года находится в базе "Миротворца" - РИА Новости, 18.06.2025
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11:39 18.06.2025 (обновлено: 12:24 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/karapetyan--2023533121.html
Карапетян с 2023 года находится в базе "Миротворца"
Карапетян с 2023 года находится в базе "Миротворца" - РИА Новости, 18.06.2025
Карапетян с 2023 года находится в базе "Миротворца"
Крупный российский предприниматель, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, которого во вторник задержали в Армении, находится в базе скандально... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:39:00+03:00
2025-06-18T12:24:00+03:00
армения
самвел карапетян
в мире
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Крупный российский предприниматель, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, которого во вторник задержали в Армении, находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с 2023 года.Сайт "Миротворец" публикует личные данные политиков, общественных деятелей, журналистов, которым после этого поступают угрозы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее оценила такие публикации как "прямой призыв к расправе".Данные о Карапетяне внесены в базу "Миротворца" 23 апреля 2023 года.Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Брат Самвела Карен Карапетян заявлял, что опасается задержания бизнесмена. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах.Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*: используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023533622.html
https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023488837.html
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армения, самвел карапетян, в мире
Армения, Самвел Карапетян, В мире
Карапетян с 2023 года находится в базе "Миротворца"

Карапетян с апреля 2023 года находится в базе "Миротворца"

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Крупный российский предприниматель, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, которого во вторник задержали в Армении, находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с 2023 года.
Сайт "Миротворец" публикует личные данные политиков, общественных деятелей, журналистов, которым после этого поступают угрозы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее оценила такие публикации как "прямой призыв к расправе".
У дома российского предпринимателя, президента группы компаний Ташир Самвела Карапетяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
У дома Карапетяна во вторник задержали более 50 человек
Вчера, 11:40
Данные о Карапетяне внесены в базу "Миротворца" 23 апреля 2023 года.
Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Брат Самвела Карен Карапетян заявлял, что опасается задержания бизнесмена. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах.
Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*: используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Обстановка у дома Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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