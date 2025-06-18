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ВС России нанесли удар авиабомбой по пункту временной дислокации ВСУ
ВС России нанесли удар авиабомбой по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
ВС России нанесли удар авиабомбой по пункту временной дислокации ВСУ
Российские военнослужащие нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:41:00+03:00
2025-06-18T19:41:00+03:00
2025-06-18T20:10:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны."В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС России обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений 118-й омбр ВСУ в районе н. п. Малая Токмачка в Запорожской области. Командованием было принято решение о нанесении по цели удара с применением авиационной бомбы РБК-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и кассетной боевой частью в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ", — говорится в заявлении.Ведомство также опубликовало кадры поражения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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Поражение пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области с применением авиабомбы
Минобороны России публикует кадры поражения пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области с применением авиабомбы.
2025-06-18T19:41
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар авиабомбой по пункту временной дислокации ВСУ
Минобороны показало кадры поражения пункта дислокации ВСУ в Запорожской области