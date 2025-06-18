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ВС России нанесли удар авиабомбой по пункту временной дислокации ВСУ

ВС России нанесли удар авиабомбой по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025

ВС России нанесли удар авиабомбой по пункту временной дислокации ВСУ

Российские военнослужащие нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:41:00+03:00

2025-06-18T19:41:00+03:00

2025-06-18T20:10:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны."В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС России обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений 118-й омбр ВСУ в районе н. п. Малая Токмачка в Запорожской области. Командованием было принято решение о нанесении по цели удара с применением авиационной бомбы РБК-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и кассетной боевой частью в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ", — говорится в заявлении.Ведомство также опубликовало кадры поражения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Поражение пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области с применением авиабомбы Минобороны России публикует кадры поражения пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области с применением авиабомбы. 2025-06-18T19:41 true PT0M11S

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