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Жительница израильского Бат-Яма рассказала о прилете иранской ракеты - РИА Новости, 18.06.2025
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16:51 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/izrail-2023629793.html
Жительница израильского Бат-Яма рассказала о прилете иранской ракеты
Жительница израильского Бат-Яма рассказала о прилете иранской ракеты - РИА Новости, 18.06.2025
Жительница израильского Бат-Яма рассказала о прилете иранской ракеты
Жительница израильского города Бат-Ям рассказала корреспонденту РИА Новости о том, как ей было непросто пережить недавнюю ракетную атаку Ирана, в ходе которой... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:51:00+03:00
2025-06-18T16:51:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
казем джалали
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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БАТ-ЯМ (Израиль), 18 июн - РИА Новости. Жительница израильского города Бат-Ям рассказала корреспонденту РИА Новости о том, как ей было непросто пережить недавнюю ракетную атаку Ирана, в ходе которой ракета поразила соседний многоэтажный дом и частично обрушила его. В ночь на 15 июня одна из иранских ракет попала в многоэтажный жилой дом в Бат-Яме к югу от Тель-Авива, в результате чего здание частично обрушилось. Взрывная волна повредила десятки окрестных домов и автомобилей. В результате этой атаки девять мирных жителей погибли, а десятки получили ранения различной степени тяжести. По данным спасательных служб, другие жильцы этой многоэтажки остались живы благодаря тому, что находились в защищенных помещениях. В момент атаки жительница Бат-Яма Елена находилась в одном из соседних домов, в котором нет защищенного помещения, поэтому жильцы пережидали атаку на лестничной клетке внизу. "В нашей квартире выбило все окна, а почти все двери слетели с петель... Закончилась сирена и мы подождали еще какое-то время, а потом решили домой вернуться... Мы открыли дверь, и буквально через две секунды произошел прилет и взрыв. Это было так страшно. Я не могла прийти в себя", - рассказала Елена, добавив, что очень сильно испугалась их собака. По словам собеседницы, был слышен плач детей, сигналы карет скорой помощи, крики людей, и было даже непонятно, куда попала ракета. "Чуть позднее, когда мы уже все снова сидели в убежище, нам из другой страны прислали сообщение с разрушенным зданием", - рассказала Елена, отметив, что на фотографии было изображено то, как выглядел этот дом до и после удара. Она уверена, что Иран продолжит атаковать израильские города ракетами в ближайшие дни. "Ждать, конечно, неприятно, хоть и говорят, что два раза в одну воронку не попадают. Было очень страшно, и я впервые испытала такое чувство. Теперь я многое понимаю, когда это происходит", - добавила Елена. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023547476.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Жительница израильского Бат-Яма рассказала о прилете иранской ракеты

Жительница израильского Бат-Яма Елена пережила ракетную атаку Ирана

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения в Израиле
Разрушения в Израиле - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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БАТ-ЯМ (Израиль), 18 июн - РИА Новости. Жительница израильского города Бат-Ям рассказала корреспонденту РИА Новости о том, как ей было непросто пережить недавнюю ракетную атаку Ирана, в ходе которой ракета поразила соседний многоэтажный дом и частично обрушила его.
В ночь на 15 июня одна из иранских ракет попала в многоэтажный жилой дом в Бат-Яме к югу от Тель-Авива, в результате чего здание частично обрушилось. Взрывная волна повредила десятки окрестных домов и автомобилей. В результате этой атаки девять мирных жителей погибли, а десятки получили ранения различной степени тяжести. По данным спасательных служб, другие жильцы этой многоэтажки остались живы благодаря тому, что находились в защищенных помещениях.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
На Западе раскрыли, что конфликт Ирана и Израиля означает для Зеленского
Вчера, 12:20
В момент атаки жительница Бат-Яма Елена находилась в одном из соседних домов, в котором нет защищенного помещения, поэтому жильцы пережидали атаку на лестничной клетке внизу.
"В нашей квартире выбило все окна, а почти все двери слетели с петель... Закончилась сирена и мы подождали еще какое-то время, а потом решили домой вернуться... Мы открыли дверь, и буквально через две секунды произошел прилет и взрыв. Это было так страшно. Я не могла прийти в себя", - рассказала Елена, добавив, что очень сильно испугалась их собака.
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
По словам собеседницы, был слышен плач детей, сигналы карет скорой помощи, крики людей, и было даже непонятно, куда попала ракета.
"Чуть позднее, когда мы уже все снова сидели в убежище, нам из другой страны прислали сообщение с разрушенным зданием", - рассказала Елена, отметив, что на фотографии было изображено то, как выглядел этот дом до и после удара.
Она уверена, что Иран продолжит атаковать израильские города ракетами в ближайшие дни.
"Ждать, конечно, неприятно, хоть и говорят, что два раза в одну воронку не попадают. Было очень страшно, и я впервые испытала такое чувство. Теперь я многое понимаю, когда это происходит", - добавила Елена.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
Вчера, 08:00
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
17 июня, 08:00
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Казем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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