https://ria.ru/20250618/izrail-2023629793.html

Жительница израильского Бат-Яма рассказала о прилете иранской ракеты

Жительница израильского Бат-Яма рассказала о прилете иранской ракеты - РИА Новости, 18.06.2025

Жительница израильского Бат-Яма рассказала о прилете иранской ракеты

Жительница израильского города Бат-Ям рассказала корреспонденту РИА Новости о том, как ей было непросто пережить недавнюю ракетную атаку Ирана, в ходе которой... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:51:00+03:00

2025-06-18T16:51:00+03:00

2025-06-18T16:51:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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БАТ-ЯМ (Израиль), 18 июн - РИА Новости. Жительница израильского города Бат-Ям рассказала корреспонденту РИА Новости о том, как ей было непросто пережить недавнюю ракетную атаку Ирана, в ходе которой ракета поразила соседний многоэтажный дом и частично обрушила его. В ночь на 15 июня одна из иранских ракет попала в многоэтажный жилой дом в Бат-Яме к югу от Тель-Авива, в результате чего здание частично обрушилось. Взрывная волна повредила десятки окрестных домов и автомобилей. В результате этой атаки девять мирных жителей погибли, а десятки получили ранения различной степени тяжести. По данным спасательных служб, другие жильцы этой многоэтажки остались живы благодаря тому, что находились в защищенных помещениях. В момент атаки жительница Бат-Яма Елена находилась в одном из соседних домов, в котором нет защищенного помещения, поэтому жильцы пережидали атаку на лестничной клетке внизу. "В нашей квартире выбило все окна, а почти все двери слетели с петель... Закончилась сирена и мы подождали еще какое-то время, а потом решили домой вернуться... Мы открыли дверь, и буквально через две секунды произошел прилет и взрыв. Это было так страшно. Я не могла прийти в себя", - рассказала Елена, добавив, что очень сильно испугалась их собака. По словам собеседницы, был слышен плач детей, сигналы карет скорой помощи, крики людей, и было даже непонятно, куда попала ракета. "Чуть позднее, когда мы уже все снова сидели в убежище, нам из другой страны прислали сообщение с разрушенным зданием", - рассказала Елена, отметив, что на фотографии было изображено то, как выглядел этот дом до и после удара. Она уверена, что Иран продолжит атаковать израильские города ракетами в ближайшие дни. "Ждать, конечно, неприятно, хоть и говорят, что два раза в одну воронку не попадают. Было очень страшно, и я впервые испытала такое чувство. Теперь я многое понимаю, когда это происходит", - добавила Елена. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023547476.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте