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Израиль заявил о более 800 пострадавших при обстрелах Ирана - РИА Новости, 18.06.2025
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10:18 18.06.2025 (обновлено: 10:29 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/izrail-2023496858.html
Израиль заявил о более 800 пострадавших при обстрелах Ирана
Израиль заявил о более 800 пострадавших при обстрелах Ирана - РИА Новости, 18.06.2025
Израиль заявил о более 800 пострадавших при обстрелах Ирана
Более 800 человек пострадали от ракетных обстрелов со стороны Ирана с начала боевых действий между государствами, сообщила в среду пресс-служба израильского... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:18:00+03:00
2025-06-18T10:29:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 800 человек пострадали от ракетных обстрелов со стороны Ирана с начала боевых действий между государствами, сообщила в среду пресс-служба израильского правительства."Более 804 человек (в Израиле - ред.) получили ранения, среди них 8 человек получили тяжелые ранения, 41 человек получили ранения средней тяжести и 755 человек получили легкие травмы", - говорится в сообщении.Кроме того, в связи с обострением конфликта между Ираном и Израилем около 3,8 тысячи человек в Израиле были вынуждены эвакуироваться из своих домов.Отмечается также, что данные о погибших с понедельника не изменились, их число составляет 24.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html
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израиль
иран
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Палестиной в августе 2011 года
Израиль заявил о более 800 пострадавших при обстрелах Ирана

Израиль заявил о более 800 пострадавших от ракетных обстрелов со стороны Ирана

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 800 человек пострадали от ракетных обстрелов со стороны Ирана с начала боевых действий между государствами, сообщила в среду пресс-служба израильского правительства.
"Более 804 человек (в Израиле - ред.) получили ранения, среди них 8 человек получили тяжелые ранения, 41 человек получили ранения средней тяжести и 755 человек получили легкие травмы", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в связи с обострением конфликта между Ираном и Израилем около 3,8 тысячи человек в Израиле были вынуждены эвакуироваться из своих домов.
Отмечается также, что данные о погибших с понедельника не изменились, их число составляет 24.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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