https://ria.ru/20250618/izrail-2023496858.html

Израиль заявил о более 800 пострадавших при обстрелах Ирана

Израиль заявил о более 800 пострадавших при обстрелах Ирана - РИА Новости, 18.06.2025

Израиль заявил о более 800 пострадавших при обстрелах Ирана

Более 800 человек пострадали от ракетных обстрелов со стороны Ирана с начала боевых действий между государствами, сообщила в среду пресс-служба израильского... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:18:00+03:00

2025-06-18T10:18:00+03:00

2025-06-18T10:29:00+03:00

в мире

израиль

иран

обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 800 человек пострадали от ракетных обстрелов со стороны Ирана с начала боевых действий между государствами, сообщила в среду пресс-служба израильского правительства."Более 804 человек (в Израиле - ред.) получили ранения, среди них 8 человек получили тяжелые ранения, 41 человек получили ранения средней тяжести и 755 человек получили легкие травмы", - говорится в сообщении.Кроме того, в связи с обострением конфликта между Ираном и Израилем около 3,8 тысячи человек в Израиле были вынуждены эвакуироваться из своих домов.Отмечается также, что данные о погибших с понедельника не изменились, их число составляет 24.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html

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Работа ПВО в Тель-Авиве Иран запустил ракеты по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее, передает агентство IRNA. Кадры РИА Новости запуска ракет ПВО в Тель-Авиве. 2025-06-18T10:18 true PT0M11S

Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве Армия Израиля сообщила, что зафиксировала ракеты, запущенные со стороны Ирана, предписала населению спрятаться в укрытиях. Как передает корреспондент РИА Новости, сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве, работает ПВО. 2025-06-18T10:18 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года