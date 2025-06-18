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ВВС Израиля ночью атаковали объекты Ирана по обогащению урана - РИА Новости, 18.06.2025
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07:30 18.06.2025 (обновлено: 08:31 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/izrail-2023468231.html
ВВС Израиля ночью атаковали объекты Ирана по обогащению урана
ВВС Израиля ночью атаковали объекты Ирана по обогащению урана - РИА Новости, 18.06.2025
ВВС Израиля ночью атаковали объекты Ирана по обогащению урана
ВВС Израиля ночью нанесли удары по целям в Иране, среди которых объект по производству центрифуг для обогащения урана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T07:30:00+03:00
2025-06-18T08:31:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ВВС Израиля ночью нанесли удары по целям в Иране, среди которых объект по производству центрифуг для обогащения урана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ."Более 50 истребителей ВВС (Израиля. — Прим. ред.) совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана. Был атакован объект для производства центрифуг, предназначенный для обогащения урана", — говорится в заявлении.Израильская авиация также поразила несколько объектов, производивших компоненты для ракет класса "земля — воздух" и "земля — земля", указали в пресс-службе.В ночь на среду иранские СМИ сообщали о взрывах в окрестностях Тегерана.Обострение ирано-израильского конфликта
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Работа ПВО в Тель-Авиве
Иран запустил ракеты по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее, передает агентство IRNA. Кадры РИА Новости запуска ракет ПВО в Тель-Авиве.
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тегеран (город), армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тегеран (город), Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ВВС Израиля ночью атаковали объекты Ирана по обогащению урана

ЦАХАЛ: более 50 истребителей ночью атаковали объекты Ирана по обогащению урана

© Israeli Air Force/XИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Israeli Air Force/X
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ВВС Израиля ночью нанесли удары по целям в Иране, среди которых объект по производству центрифуг для обогащения урана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"Более 50 истребителей ВВС (Израиля. — Прим. ред.) совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана. Был атакован объект для производства центрифуг, предназначенный для обогащения урана", — говорится в заявлении.
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
КСИР заявил о полном контроле Ирана над воздушным пространством Израиля
03:17
Израильская авиация также поразила несколько объектов, производивших компоненты для ракет класса "земля — воздух" и "земля — земля", указали в пресс-службе.
В ночь на среду иранские СМИ сообщали о взрывах в окрестностях Тегерана.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеТегеран (город)Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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