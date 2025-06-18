ВВС Израиля ночью атаковали объекты Ирана по обогащению урана
ЦАХАЛ: более 50 истребителей ночью атаковали объекты Ирана по обогащению урана
© Israeli Air Force/XИстребитель ВВС Израиля
© Israeli Air Force/X
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ВВС Израиля ночью нанесли удары по целям в Иране, среди которых объект по производству центрифуг для обогащения урана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"Более 50 истребителей ВВС (Израиля. — Прим. ред.) совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана. Был атакован объект для производства центрифуг, предназначенный для обогащения урана", — говорится в заявлении.
Израильская авиация также поразила несколько объектов, производивших компоненты для ракет класса "земля — воздух" и "земля — земля", указали в пресс-службе.
В ночь на среду иранские СМИ сообщали о взрывах в окрестностях Тегерана.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.