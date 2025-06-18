https://ria.ru/20250618/izrail-2023468231.html

ВВС Израиля ночью атаковали объекты Ирана по обогащению урана

ВВС Израиля ночью атаковали объекты Ирана по обогащению урана - РИА Новости, 18.06.2025

ВВС Израиля ночью атаковали объекты Ирана по обогащению урана

ВВС Израиля ночью нанесли удары по целям в Иране, среди которых объект по производству центрифуг для обогащения урана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T07:30:00+03:00

2025-06-18T07:30:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ВВС Израиля ночью нанесли удары по целям в Иране, среди которых объект по производству центрифуг для обогащения урана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ."Более 50 истребителей ВВС (Израиля. — Прим. ред.) совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана. Был атакован объект для производства центрифуг, предназначенный для обогащения урана", — говорится в заявлении.Израильская авиация также поразила несколько объектов, производивших компоненты для ракет класса "земля — воздух" и "земля — земля", указали в пресс-службе.В ночь на среду иранские СМИ сообщали о взрывах в окрестностях Тегерана.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250618/iran-2023453579.html

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Работа ПВО в Тель-Авиве Иран запустил ракеты по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее, передает агентство IRNA. Кадры РИА Новости запуска ракет ПВО в Тель-Авиве. 2025-06-18T07:30 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тегеран (город), армия обороны израиля (цахал)