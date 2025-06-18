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Израиль отражает вторую за полчаса ракетную атаку Ирана - РИА Новости, 18.06.2025
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01:39 18.06.2025 (обновлено: 01:42 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/izrail-2023449011.html
Израиль отражает вторую за полчаса ракетную атаку Ирана
Израиль отражает вторую за полчаса ракетную атаку Ирана - РИА Новости, 18.06.2025
Израиль отражает вторую за полчаса ракетную атаку Ирана
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве второй раз за полчаса в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T01:39:00+03:00
2025-06-18T01:42:00+03:00
в мире
израиль
иран
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тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве второй раз за полчаса в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости. Армия Израиля перед этим предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках городов и населенных пунктов центральной части Израиля. Данных о падениях ракет или пострадавших в ходе прошлой атаки не поступало.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250618/iran-2023446677.html
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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тель-авив
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тель-Авив
Израиль отражает вторую за полчаса ракетную атаку Ирана

Израиль отражает вторую за ночь ракетную атаку Ирана, в Тель-Авиве работает ПВО

© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве второй раз за полчаса в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
Армия Израиля перед этим предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках городов и населенных пунктов центральной части Израиля.
Данных о падениях ракет или пострадавших в ходе прошлой атаки не поступало.
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ: Иран запустил ракеты по целям в Израиле
01:11
Обострение ирано-израильского конфликта
  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ: среди советников Трампа нет полного согласия по идее удара по Ирану
00:14
 
В миреИзраильИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеТель-Авив
 
 
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