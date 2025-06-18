https://ria.ru/20250618/izrail-2023449011.html

Израиль отражает вторую за полчаса ракетную атаку Ирана

Израиль отражает вторую за полчаса ракетную атаку Ирана - РИА Новости, 18.06.2025

Израиль отражает вторую за полчаса ракетную атаку Ирана

Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве второй раз за полчаса в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T01:39:00+03:00

2025-06-18T01:39:00+03:00

2025-06-18T01:42:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве второй раз за полчаса в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости. Армия Израиля перед этим предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках городов и населенных пунктов центральной части Израиля. Данных о падениях ракет или пострадавших в ходе прошлой атаки не поступало.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250618/iran-2023446677.html

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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тель-авив