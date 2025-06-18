https://ria.ru/20250618/it-prestupleniya-2023640268.html
В МВД оценили ущерб от IT-преступлений
В МВД оценили ущерб от IT-преступлений - РИА Новости, 18.06.2025
В МВД оценили ущерб от IT-преступлений
Ущерб от IT-преступлений за первые пять месяцев 2025 года составил 81 миллиард рублей, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:26:00+03:00
2025-06-18T17:26:00+03:00
2025-06-18T17:26:00+03:00
пмэф-2025
филипп (король бельгии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ущерб от IT-преступлений за первые пять месяцев 2025 года составил 81 миллиард рублей, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. "Всего за 5 месяцев 2025 года зарегистрировано более 308 тысяч преступлений в IT-сфере. Из них более 189 тысяч - это дистанционные кражи и мошенничество... Несмотря на то, что количество преступлений некоторое время снижалось, но ущерб рос. Он вырос у нас на 20% за 5 месяцев и составил 81 миллиард рублей. В прошлом году эта цифра была меньше на 23%", - сказал Филиппов на сессии фестиваля Т-Двора "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством", который проходит в рамках ПМЭФ. Филиппов добавил, что за 5 месяцев в суд было направлено на 14% больше уголовных дел, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250312/mvd-2004572091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп (король бельгии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ПМЭФ-2025, Филипп (король Бельгии), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД оценили ущерб от IT-преступлений
МВД: ущерб от IT-преступлений в РФ растет, за 5 месяцев он составил 81 млрд руб