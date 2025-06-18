Рейтинг@Mail.ru
В МВД оценили ущерб от IT-преступлений - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
17:26 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/it-prestupleniya-2023640268.html
В МВД оценили ущерб от IT-преступлений
В МВД оценили ущерб от IT-преступлений - РИА Новости, 18.06.2025
В МВД оценили ущерб от IT-преступлений
Ущерб от IT-преступлений за первые пять месяцев 2025 года составил 81 миллиард рублей, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:26:00+03:00
2025-06-18T17:26:00+03:00
пмэф-2025
филипп (король бельгии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg
С.- ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ущерб от IT-преступлений за первые пять месяцев 2025 года составил 81 миллиард рублей, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. "Всего за 5 месяцев 2025 года зарегистрировано более 308 тысяч преступлений в IT-сфере. Из них более 189 тысяч - это дистанционные кражи и мошенничество... Несмотря на то, что количество преступлений некоторое время снижалось, но ущерб рос. Он вырос у нас на 20% за 5 месяцев и составил 81 миллиард рублей. В прошлом году эта цифра была меньше на 23%", - сказал Филиппов на сессии фестиваля Т-Двора "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством", который проходит в рамках ПМЭФ. Филиппов добавил, что за 5 месяцев в суд было направлено на 14% больше уголовных дел, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250312/mvd-2004572091.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_6ff05867b412b13554e71aba68407cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп (король бельгии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ПМЭФ-2025, Филипп (король Бельгии), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД оценили ущерб от IT-преступлений

МВД: ущерб от IT-преступлений в РФ растет, за 5 месяцев он составил 81 млрд руб

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.- ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Ущерб от IT-преступлений за первые пять месяцев 2025 года составил 81 миллиард рублей, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.
«
"Всего за 5 месяцев 2025 года зарегистрировано более 308 тысяч преступлений в IT-сфере. Из них более 189 тысяч - это дистанционные кражи и мошенничество... Несмотря на то, что количество преступлений некоторое время снижалось, но ущерб рос. Он вырос у нас на 20% за 5 месяцев и составил 81 миллиард рублей. В прошлом году эта цифра была меньше на 23%", - сказал Филиппов на сессии фестиваля Т-Двора "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством", который проходит в рамках ПМЭФ.
Филиппов добавил, что за 5 месяцев в суд было направлено на 14% больше уголовных дел, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
МВД рассказало, в какие IT-преступления чаще всего вовлекают детей
12 марта, 16:51
 
ПМЭФ-2025Филипп (король Бельгии)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала