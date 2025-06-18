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Власти Ирана временно ограничили интернет - РИА Новости, 18.06.2025
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19:38 18.06.2025 (обновлено: 19:47 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/isna-2023686043.html
Власти Ирана временно ограничили интернет
Власти Ирана временно ограничили интернет - РИА Новости, 18.06.2025
Власти Ирана временно ограничили интернет
Власти Ирана ввели временное ограничение доступа к интернету, сообщило министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:38:00+03:00
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иран
в мире
технологии
тегеран (город)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Власти Ирана ввели временное ограничение доступа к интернету, сообщило министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана."С учётом продолжающихся особых условий, в которых страна находится, а также использованием агрессором сетей связи для военных целей и угрозы жизни населению... временно введены ограничения доступа в интернет", - говорится в заявлении.Как передает корреспондент РИА Новости из Тегерана, в иранской столице интернет работает с перебоями.
https://ria.ru/20250618/irna-2023687119.html
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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иран, в мире, технологии, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, В мире, Технологии, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Власти Ирана временно ограничили интернет

ISNA: в Иране временно ограничили интернет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Власти Ирана ввели временное ограничение доступа к интернету, сообщило министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана.
"С учётом продолжающихся особых условий, в которых страна находится, а также использованием агрессором сетей связи для военных целей и угрозы жизни населению... временно введены ограничения доступа в интернет", - говорится в заявлении.
Как передает корреспондент РИА Новости из Тегерана, в иранской столице интернет работает с перебоями.
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