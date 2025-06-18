https://ria.ru/20250618/irna-2023687119.html

Иран начал ракетную атаку на Израиль

Иран начал ракетную атаку на Израиль - РИА Новости, 18.06.2025

Иран начал ракетную атаку на Израиль

Иран начал ракетную атаку по израильской территории, передает агентство IRNA. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:42:00+03:00

2025-06-18T19:42:00+03:00

2025-06-18T19:52:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 18 июн – РИА Новости. Иран начал ракетную атаку по израильской территории, передает агентство IRNA."Иранские ракеты направились в сторону оккупированных территорий (так в официальной иранской риторике называют Израиль - ред.)", - говорится в сообщении агентства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/ssha-2023688612.html

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в мире, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, крейг мюррей, казем джалали, израиль, иран, сша