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IRNA: в Иране сбили израильский истребитель F-35 - РИА Новости, 18.06.2025
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08:34 18.06.2025 (обновлено: 09:57 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/irna-2023474481.html
IRNA: в Иране сбили израильский истребитель F-35
IRNA: в Иране сбили израильский истребитель F-35 - РИА Новости, 18.06.2025
IRNA: в Иране сбили израильский истребитель F-35
Власти округа Варамин в провинции Тегеран утверждают, что силы ПВО Ирана сбили израильский истребитель F-35 над городом, передает агентство IRNA. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:34:00+03:00
2025-06-18T09:57:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
f-35
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Власти округа Варамин в провинции Тегеран утверждают, что силы ПВО Ирана сбили израильский истребитель F-35 над городом, передает агентство IRNA."Силы ПВО армии поразили и уничтожили вражеский израильский истребитель F-35 в районе Джавадабад в Варамине", - заявил глава округа Варамин.Отмечается, что силы безопасности и военные изучают подробности, намерены позднее объявить дополнительную информацию.В свою очередь, агентство Fars сообщает, что в Варамине в юго-восточной части Тегерана вчера был сбит передовой израильский беспилотник.Вечером в понедельник агентство Tasnim сообщало, что ПВО Ирана уничтожила четвертый с начала конфликта израильский истребитель F-35 в небе над Тебризом на северо-западе страны.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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в мире, иран, тегеран (город), f-35, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Тегеран (город), F-35, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
IRNA: в Иране сбили израильский истребитель F-35

IRNA: над иранским городом Варамин сбили израильский истребитель F-35

© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля F-35
Истребитель ВВС Израиля F-35 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля F-35. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Власти округа Варамин в провинции Тегеран утверждают, что силы ПВО Ирана сбили израильский истребитель F-35 над городом, передает агентство IRNA.
«
"Силы ПВО армии поразили и уничтожили вражеский израильский истребитель F-35 в районе Джавадабад в Варамине", - заявил глава округа Варамин.
Отмечается, что силы безопасности и военные изучают подробности, намерены позднее объявить дополнительную информацию.
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В свою очередь, агентство Fars сообщает, что в Варамине в юго-восточной части Тегерана вчера был сбит передовой израильский беспилотник.
Вечером в понедельник агентство Tasnim сообщало, что ПВО Ирана уничтожила четвертый с начала конфликта израильский истребитель F-35 в небе над Тебризом на северо-западе страны.
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В миреИранТегеран (город)F-35Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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