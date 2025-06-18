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IRNA: в Иране сбили израильский истребитель F-35

IRNA: в Иране сбили израильский истребитель F-35 - РИА Новости, 18.06.2025

IRNA: в Иране сбили израильский истребитель F-35

Власти округа Варамин в провинции Тегеран утверждают, что силы ПВО Ирана сбили израильский истребитель F-35 над городом, передает агентство IRNA. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:34:00+03:00

2025-06-18T08:34:00+03:00

2025-06-18T09:57:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Власти округа Варамин в провинции Тегеран утверждают, что силы ПВО Ирана сбили израильский истребитель F-35 над городом, передает агентство IRNA."Силы ПВО армии поразили и уничтожили вражеский израильский истребитель F-35 в районе Джавадабад в Варамине", - заявил глава округа Варамин.Отмечается, что силы безопасности и военные изучают подробности, намерены позднее объявить дополнительную информацию.В свою очередь, агентство Fars сообщает, что в Варамине в юго-восточной части Тегерана вчера был сбит передовой израильский беспилотник.Вечером в понедельник агентство Tasnim сообщало, что ПВО Ирана уничтожила четвертый с начала конфликта израильский истребитель F-35 в небе над Тебризом на северо-западе страны.

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Варвара Скокшина

в мире, иран, тегеран (город), f-35, война израиля и ирана: последние новости о конфликте