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СМИ: армия Ирана начала шестой этап атаки дронов на Израиль - РИА Новости, 18.06.2025
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23:18 18.06.2025 (обновлено: 23:28 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/iran-2023721834.html
СМИ: армия Ирана начала шестой этап атаки дронов на Израиль
СМИ: армия Ирана начала шестой этап атаки дронов на Израиль - РИА Новости, 18.06.2025
СМИ: армия Ирана начала шестой этап атаки дронов на Израиль
Армия Ирана сообщила о начале 6-го этапа атаки беспилотными летательными аппаратами на Израиль, передает агентство Fars. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:18:00+03:00
2025-06-18T23:28:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 18 июн – РИА Новости. Армия Ирана сообщила о начале 6-го этапа атаки беспилотными летательными аппаратами на Израиль, передает агентство Fars."В ходе 6-го этапа атаки беспилотников десятки дронов-уничтожителей армии Исламской Республики Иран, оснащенные боеголовками... были выпущены в сторону Израиля и нанесли тяжелый ущерб заданным целям", - говорится в сообщении агентства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/iran-2023721284.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023702043.html
https://ria.ru/20250618/bespilotnik-2023716905.html
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, сша, крейг мюррей, казем джалали
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп, США, Крейг Мюррей, Казем Джалали
СМИ: армия Ирана начала шестой этап атаки дронов на Израиль

Fars: армия Ирана начала шестой этап атаки дронов на Израиль

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 июн – РИА Новости. Армия Ирана сообщила о начале 6-го этапа атаки беспилотными летательными аппаратами на Израиль, передает агентство Fars.
"В ходе 6-го этапа атаки беспилотников десятки дронов-уничтожителей армии Исламской Республики Иран, оснащенные боеголовками... были выпущены в сторону Израиля и нанесли тяжелый ущерб заданным целям", - говорится в сообщении агентства.
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Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
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По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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