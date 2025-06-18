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Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием, заявил Трамп - РИА Новости, 18.06.2025
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22:31 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/iran-2023713967.html
Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием, заявил Трамп
Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием, заявил Трамп - РИА Новости, 18.06.2025
Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:31:00+03:00
2025-06-18T22:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием. "Я считаю, что они (иранские власти - ред.) были в нескольких неделях от того, чтобы обладать им (ядерным оружием - ред.), и они должны были подписать документ. Я думаю, они хотят подписать его (соглашение - ред.)", - сказал Трамп журналистам, трансляцию выступления которого вел телеканал Fox News. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что исламская республика проявила невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
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в мире, иран, сша, оман, дональд трамп, аббас аракчи, крейг мюррей, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Оман, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Крейг Мюррей, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием, заявил Трамп

Трамп: Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием.
"Я считаю, что они (иранские власти - ред.) были в нескольких неделях от того, чтобы обладать им (ядерным оружием - ред.), и они должны были подписать документ. Я думаю, они хотят подписать его (соглашение - ред.)", - сказал Трамп журналистам, трансляцию выступления которого вел телеканал Fox News.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и израильских властей, сочло, что ИРИ не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что исламская республика проявила невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран обвинил США во все большей вовлеченности в его конфликт с Израилем
Вчера, 22:04
 
В миреИранСШАОманДональд ТрампАббас АракчиКрейг МюррейВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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