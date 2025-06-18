КСИР заявил об ударах по местам дислокации разведок и авиабазам Израиля
КСИР заявил об ударах по штабам "Моссад", военной разведки и авиабазам Израиля
© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. Иран нанес удары по местам дислокации разведок Израиля и авиабазам, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Ракетные атаки будут продолжительными и эффективными. Как и вчера, мы поразили места дислокации "Моссада", управления военной разведки и авиабазы истребителей армии на всей площади оккупированных территорий", — говорится в заявлении.
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КСИР также сообщил, что Иран использовал двухступенчатые сверхтяжелые баллистические ракеты "Саджиль" в атаке на Израиль вечером в среду. По данным иранских военных, Тегерану удалось сломить израильские системы ПВО и получить полный контроль на воздушным пространством противника.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
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- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
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