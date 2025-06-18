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КСИР заявил об ударах по местам дислокации разведок и авиабазам Израиля - РИА Новости, 18.06.2025
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20:59 18.06.2025 (обновлено: 22:16 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/iran-2023702043.html
КСИР заявил об ударах по местам дислокации разведок и авиабазам Израиля
КСИР заявил об ударах по местам дислокации разведок и авиабазам Израиля - РИА Новости, 18.06.2025
КСИР заявил об ударах по местам дислокации разведок и авиабазам Израиля
Иран нанес удары по местам дислокации разведок Израиля и авиабазам, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:59:00+03:00
2025-06-18T22:16:00+03:00
в мире
израиль
моссад
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. Иран нанес удары по местам дислокации разведок Израиля и авиабазам, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР)."Ракетные атаки будут продолжительными и эффективными. Как и вчера, мы поразили места дислокации "Моссада", управления военной разведки и авиабазы истребителей армии на всей площади оккупированных территорий", — говорится в заявлении.Иранские военные заявили, что это 11-я волна атак в ответ на удары Израиля по Ирану.КСИР также сообщил, что Иран использовал двухступенчатые сверхтяжелые баллистические ракеты "Саджиль" в атаке на Израиль вечером в среду. По данным иранских военных, Тегерану удалось сломить израильские системы ПВО и получить полный контроль на воздушным пространством противника.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Момент удара Израиля по офису гостелерадиокомпании IRIB во время прямого эфира
Момент удара Израиля, как утверждают иранские СМИ, по офису гостелерадиокомпании IRIB попал в прямой эфир новостей, передает корреспондент РИА Новости
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60
в мире, израиль, моссад, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Моссад, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
КСИР заявил об ударах по местам дислокации разведок и авиабазам Израиля

КСИР заявил об ударах по штабам "Моссад", военной разведки и авиабазам Израиля

© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
Работа израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. Иран нанес удары по местам дислокации разведок Израиля и авиабазам, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Ракетные атаки будут продолжительными и эффективными. Как и вчера, мы поразили места дислокации "Моссада", управления военной разведки и авиабазы истребителей армии на всей площади оккупированных территорий", — говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
Вчера, 08:00
Иранские военные заявили, что это 11-я волна атак в ответ на удары Израиля по Ирану.
КСИР также сообщил, что Иран использовал двухступенчатые сверхтяжелые баллистические ракеты "Саджиль" в атаке на Израиль вечером в среду. По данным иранских военных, Тегерану удалось сломить израильские системы ПВО и получить полный контроль на воздушным пространством противника.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум
Вчера, 17:26
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
 
В миреИзраильМоссадИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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