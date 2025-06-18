https://ria.ru/20250618/iran-2023702043.html

КСИР заявил об ударах по местам дислокации разведок и авиабазам Израиля

КСИР заявил об ударах по местам дислокации разведок и авиабазам Израиля - РИА Новости, 18.06.2025

КСИР заявил об ударах по местам дислокации разведок и авиабазам Израиля

Иран нанес удары по местам дислокации разведок Израиля и авиабазам, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:59:00+03:00

2025-06-18T20:59:00+03:00

2025-06-18T22:16:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. Иран нанес удары по местам дислокации разведок Израиля и авиабазам, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР)."Ракетные атаки будут продолжительными и эффективными. Как и вчера, мы поразили места дислокации "Моссада", управления военной разведки и авиабазы истребителей армии на всей площади оккупированных территорий", — говорится в заявлении.Иранские военные заявили, что это 11-я волна атак в ответ на удары Израиля по Ирану.КСИР также сообщил, что Иран использовал двухступенчатые сверхтяжелые баллистические ракеты "Саджиль" в атаке на Израиль вечером в среду. По данным иранских военных, Тегерану удалось сломить израильские системы ПВО и получить полный контроль на воздушным пространством противника.Обострение ирано-израильского конфликта

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Момент удара Израиля по офису гостелерадиокомпании IRIB во время прямого эфира Момент удара Израиля, как утверждают иранские СМИ, по офису гостелерадиокомпании IRIB попал в прямой эфир новостей, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-18T20:59 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, моссад, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте