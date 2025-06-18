https://ria.ru/20250618/iran-2023657254.html

Тегеран не просил переговоров с США, заявило постпредство Ирана в ООН

Тегеран не просил переговоров с США, заявило постпредство Ирана в ООН - РИА Новости, 18.06.2025

Тегеран не просил переговоров с США, заявило постпредство Ирана в ООН

Постпредство Ирана в ООН опровергло заявления президента США Дональда Трампа о том, что представители Тегерана якобы просили о визите в Белый дом для... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:06:00+03:00

2025-06-18T18:06:00+03:00

2025-06-18T18:38:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ООН, 18 июн – РИА Новости. Постпредство Ирана в ООН опровергло заявления президента США Дональда Трампа о том, что представители Тегерана якобы просили о визите в Белый дом для переговоров. Ранее американский президент заявил, что представители Ирана связались с США и предлагали приехать в Белый дом. "Ни один иранский чиновник никогда не просился ползать перед воротами Белого дома. Единственное, что может быть более отвратительным, чем его ложь, - это его трусливая угроза "убрать" верховного лидера Ирана", – говорится на странице постпредства Ирана в соцсети Х.

https://ria.ru/20250618/ssha-2023460565.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте