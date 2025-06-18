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Тегеран не просил переговоров с США, заявило постпредство Ирана в ООН - РИА Новости, 18.06.2025
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18:06 18.06.2025 (обновлено: 18:38 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/iran-2023657254.html
Тегеран не просил переговоров с США, заявило постпредство Ирана в ООН
Тегеран не просил переговоров с США, заявило постпредство Ирана в ООН - РИА Новости, 18.06.2025
Тегеран не просил переговоров с США, заявило постпредство Ирана в ООН
Постпредство Ирана в ООН опровергло заявления президента США Дональда Трампа о том, что представители Тегерана якобы просили о визите в Белый дом для... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:06:00+03:00
2025-06-18T18:38:00+03:00
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ООН, 18 июн – РИА Новости. Постпредство Ирана в ООН опровергло заявления президента США Дональда Трампа о том, что представители Тегерана якобы просили о визите в Белый дом для переговоров. Ранее американский президент заявил, что представители Ирана связались с США и предлагали приехать в Белый дом. "Ни один иранский чиновник никогда не просился ползать перед воротами Белого дома. Единственное, что может быть более отвратительным, чем его ложь, - это его трусливая угроза "убрать" верховного лидера Ирана", – говорится на странице постпредства Ирана в соцсети Х.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Тегеран не просил переговоров с США, заявило постпредство Ирана в ООН

Постпредство Ирана в ООН опровергло заявления Трампа о переговорах с США

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ООН, 18 июн – РИА Новости. Постпредство Ирана в ООН опровергло заявления президента США Дональда Трампа о том, что представители Тегерана якобы просили о визите в Белый дом для переговоров.
Ранее американский президент заявил, что представители Ирана связались с США и предлагали приехать в Белый дом.
"Ни один иранский чиновник никогда не просился ползать перед воротами Белого дома. Единственное, что может быть более отвратительным, чем его ложь, - это его трусливая угроза "убрать" верховного лидера Ирана", – говорится на странице постпредства Ирана в соцсети Х.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ назвали условия встречи представителей США и Ирана
Вчера, 05:40
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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