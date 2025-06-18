https://ria.ru/20250618/iran-2023656989.html

На Западе раскрыли, к чему могут привести планы Трампа по Ирану

На Западе раскрыли, к чему могут привести планы Трампа по Ирану - РИА Новости, 18.06.2025

На Западе раскрыли, к чему могут привести планы Трампа по Ирану

Поражение Ирана в конфликте с Израилем, которого, по всей видимости, стремится добиться президент США Дональд Трамп, приведет к дестабилизации всего Ближнего... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:05:00+03:00

2025-06-18T18:05:00+03:00

2025-06-18T18:05:00+03:00

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саддам хусейн

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Поражение Ирана в конфликте с Израилем, которого, по всей видимости, стремится добиться президент США Дональд Трамп, приведет к дестабилизации всего Ближнего Востока, пишет Daily Mail."Применить силу проще, чем создать устойчивый мир, как это с огромными потерями обнаружил Вашингтон после свержения иракского лидера Саддама Хусейна <…> В Ираке и во всем регионе начался затяжной конфликт (Иракская война 2003 — 2011 гг. — Прим. ред.). Американские и британские войска, которые пытались навести хоть какой-то порядок, были осаждены и убиты сторонниками Саддама Хусейна и ополченцами, поддерживаемыми Ираном. <…>У США есть все основания опасаться, что распад Ирана будет иметь аналогичный дестабилизирующий эффект, спровоцирует вооруженные конфликты, политический хаос, нарушит торговлю и ограничит поставки нефти на годы, а возможно, и десятилетия вперед", — говорится в публикации.В материале отмечается, что первым, кто ощутит хаос в случае падения иранского режима, будет сам Тегеран, которому грозит внутренний раскол и распад древней страны на территории, контролируемые отдельными военными командирами.Накануне президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений в адрес Ирана:Обострение ирано-израильского конфликтаПолный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250618/tramp-2023640482.html

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в мире, иран, сша, дональд трамп, саддам хусейн, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль