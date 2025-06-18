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На Западе раскрыли, к чему могут привести планы Трампа по Ирану - РИА Новости, 18.06.2025
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18:05 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/iran-2023656989.html
На Западе раскрыли, к чему могут привести планы Трампа по Ирану
На Западе раскрыли, к чему могут привести планы Трампа по Ирану - РИА Новости, 18.06.2025
На Западе раскрыли, к чему могут привести планы Трампа по Ирану
Поражение Ирана в конфликте с Израилем, которого, по всей видимости, стремится добиться президент США Дональд Трамп, приведет к дестабилизации всего Ближнего... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:05:00+03:00
2025-06-18T18:05:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
саддам хусейн
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Поражение Ирана в конфликте с Израилем, которого, по всей видимости, стремится добиться президент США Дональд Трамп, приведет к дестабилизации всего Ближнего Востока, пишет Daily Mail."Применить силу проще, чем создать устойчивый мир, как это с огромными потерями обнаружил Вашингтон после свержения иракского лидера Саддама Хусейна &lt;…&gt; В Ираке и во всем регионе начался затяжной конфликт (Иракская война 2003 — 2011 гг. — Прим. ред.). Американские и британские войска, которые пытались навести хоть какой-то порядок, были осаждены и убиты сторонниками Саддама Хусейна и ополченцами, поддерживаемыми Ираном. &lt;…&gt;У США есть все основания опасаться, что распад Ирана будет иметь аналогичный дестабилизирующий эффект, спровоцирует вооруженные конфликты, политический хаос, нарушит торговлю и ограничит поставки нефти на годы, а возможно, и десятилетия вперед", — говорится в публикации.В материале отмечается, что первым, кто ощутит хаос в случае падения иранского режима, будет сам Тегеран, которому грозит внутренний раскол и распад древней страны на территории, контролируемые отдельными военными командирами.Накануне президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений в адрес Ирана:Обострение ирано-израильского конфликтаПолный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250618/tramp-2023640482.html
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иран
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в мире, иран, сша, дональд трамп, саддам хусейн, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Саддам Хусейн, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль
На Западе раскрыли, к чему могут привести планы Трампа по Ирану

DM: планы Трампа по Ирану приведут к дестабилизации всего Ближнего Востока

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Поражение Ирана в конфликте с Израилем, которого, по всей видимости, стремится добиться президент США Дональд Трамп, приведет к дестабилизации всего Ближнего Востока, пишет Daily Mail.
"Применить силу проще, чем создать устойчивый мир, как это с огромными потерями обнаружил Вашингтон после свержения иракского лидера Саддама Хусейна <…> В Ираке и во всем регионе начался затяжной конфликт (Иракская война 2003 — 2011 гг. — Прим. ред.). Американские и британские войска, которые пытались навести хоть какой-то порядок, были осаждены и убиты сторонниками Саддама Хусейна и ополченцами, поддерживаемыми Ираном. <…>У США есть все основания опасаться, что распад Ирана будет иметь аналогичный дестабилизирующий эффект, спровоцирует вооруженные конфликты, политический хаос, нарушит торговлю и ограничит поставки нефти на годы, а возможно, и десятилетия вперед", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум
Вчера, 17:26
В материале отмечается, что первым, кто ощутит хаос в случае падения иранского режима, будет сам Тегеран, которому грозит внутренний раскол и распад древней страны на территории, контролируемые отдельными военными командирами.
Накануне президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений в адрес Ирана:
  • он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но "терпение Вашингтона на исходе";
  • глава Белого дома заявил, что Штаты установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, и потребовал от страны безоговорочной капитуляции;
  • президент утверждает, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его устранять.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Опрос показал отношение американцев к конфликту Израиля и Ирана
Вчера, 15:45

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции
17 июня, 19:26
 
В миреИранСШАДональд ТрампСаддам ХусейнВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраиль
 
 
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