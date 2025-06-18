На Западе раскрыли, к чему могут привести планы Трампа по Ирану
DM: планы Трампа по Ирану приведут к дестабилизации всего Ближнего Востока
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Поражение Ирана в конфликте с Израилем, которого, по всей видимости, стремится добиться президент США Дональд Трамп, приведет к дестабилизации всего Ближнего Востока, пишет Daily Mail.
"Применить силу проще, чем создать устойчивый мир, как это с огромными потерями обнаружил Вашингтон после свержения иракского лидера Саддама Хусейна <…> В Ираке и во всем регионе начался затяжной конфликт (Иракская война 2003 — 2011 гг. — Прим. ред.). Американские и британские войска, которые пытались навести хоть какой-то порядок, были осаждены и убиты сторонниками Саддама Хусейна и ополченцами, поддерживаемыми Ираном. <…>У США есть все основания опасаться, что распад Ирана будет иметь аналогичный дестабилизирующий эффект, спровоцирует вооруженные конфликты, политический хаос, нарушит торговлю и ограничит поставки нефти на годы, а возможно, и десятилетия вперед", — говорится в публикации.
Трамп выдвинул Ирану последний ультиматум
Вчера, 17:26
В материале отмечается, что первым, кто ощутит хаос в случае падения иранского режима, будет сам Тегеран, которому грозит внутренний раскол и распад древней страны на территории, контролируемые отдельными военными командирами.
Накануне президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений в адрес Ирана:
- он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но "терпение Вашингтона на исходе";
- глава Белого дома заявил, что Штаты установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, и потребовал от страны безоговорочной капитуляции;
- президент утверждает, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его устранять.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции
17 июня, 19:26