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Израиль атаковал аэропорт к северо-западу Тегерана, пишет Fars - РИА Новости, 18.06.2025
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16:08 18.06.2025 (обновлено: 16:55 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/iran-2023618784.html
Израиль атаковал аэропорт к северо-западу Тегерана, пишет Fars
Израиль атаковал аэропорт к северо-западу Тегерана, пишет Fars - РИА Новости, 18.06.2025
Израиль атаковал аэропорт к северо-западу Тегерана, пишет Fars
Аэропорт "Паям" к северо-западу иранской столицы подвергся удару со стороны Израиля, передает иранское госагентство Fars. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:08:00+03:00
2025-06-18T16:55:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Аэропорт "Паям" к северо-западу иранской столицы подвергся удару со стороны Израиля, передает иранское госагентство Fars."Несколько минут назад в городе Карадж прогремел взрыв. Израиль ударил по окрестностям аэропорта Пайам в ходе очередной атаки. В настоящее время в районе взрыва находятся пожарные и спасательные машины", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана говорил о более, чем 220 погибших и не менее, чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит продолжать обстрелы Израиля, пока тот не прекратит бомбежки.
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тегеран (город)
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тегеран (город)
Израиль атаковал аэропорт к северо-западу Тегерана, пишет Fars

Fars: аэропорт "Паям" в Тегеране подвергся удару со стороны Израиля

© Фото : соцсетиДым в районе аэропорта "Паям" в Карадже
Дым в районе аэропорта Паям в Карадже - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : соцсети
Дым в районе аэропорта "Паям" в Карадже
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Аэропорт "Паям" к северо-западу иранской столицы подвергся удару со стороны Израиля, передает иранское госагентство Fars.
"Несколько минут назад в городе Карадж прогремел взрыв. Израиль ударил по окрестностям аэропорта Пайам в ходе очередной атаки. В настоящее время в районе взрыва находятся пожарные и спасательные машины", - говорится в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана говорил о более, чем 220 погибших и не менее, чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит продолжать обстрелы Израиля, пока тот не прекратит бомбежки.
Дым на месте израильского авиаудара на юге Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Вчера, 15:48
 
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