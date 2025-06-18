https://ria.ru/20250618/iran-2023606672.html

Главы МИД Турции и Ирака обсудили конфликт между Израилем и Ираном

Главы МИД Турции и Ирака обсудили конфликт между Израилем и Ираном - РИА Новости, 18.06.2025

Главы МИД Турции и Ирака обсудили конфликт между Израилем и Ираном

Главы МИД Турции и Ирака обсудили в среду по телефону конфликт между Израилем и Ираном, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:31:00+03:00

2025-06-18T15:31:00+03:00

2025-06-18T15:32:00+03:00

в мире

израиль

иран

ирак

хакан фидан

фуад хусейн

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023514719_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6177529d7da1047d40d7b67152f57a5d.jpg

АНКАРА, 18 июн – РИА Новости. Главы МИД Турции и Ирака обсудили в среду по телефону конфликт между Израилем и Ираном, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Сегодня (18 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном и их региональные последствия", - сообщил собеседник агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250613/udary-2022655496.html

израиль

иран

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, ирак, хакан фидан, фуад хусейн, война израиля и ирана: последние новости о конфликте