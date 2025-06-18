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Главы МИД Турции и Ирака обсудили конфликт между Израилем и Ираном - РИА Новости, 18.06.2025
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15:31 18.06.2025 (обновлено: 15:32 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/iran-2023606672.html
Главы МИД Турции и Ирака обсудили конфликт между Израилем и Ираном
Главы МИД Турции и Ирака обсудили конфликт между Израилем и Ираном - РИА Новости, 18.06.2025
Главы МИД Турции и Ирака обсудили конфликт между Израилем и Ираном
Главы МИД Турции и Ирака обсудили в среду по телефону конфликт между Израилем и Ираном, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:31:00+03:00
2025-06-18T15:32:00+03:00
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АНКАРА, 18 июн – РИА Новости. Главы МИД Турции и Ирака обсудили в среду по телефону конфликт между Израилем и Ираном, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Сегодня (18 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном и их региональные последствия", - сообщил собеседник агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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в мире, израиль, иран, ирак, хакан фидан, фуад хусейн, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Ирак, Хакан Фидан, Фуад Хусейн, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Главы МИД Турции и Ирака обсудили конфликт между Израилем и Ираном

Фидан обсудил с главой МИД Ирака Хусейном конфликт между Израилем и Ираном

© AP Photo / Leo CorreaОтражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом
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АНКАРА, 18 июн – РИА Новости. Главы МИД Турции и Ирака обсудили в среду по телефону конфликт между Израилем и Ираном, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Сегодня (18 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном и их региональные последствия", - сообщил собеседник агентства.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Вице-президент Турции назвал удары Израиля по Ирану варварством
13 июня, 14:27
 
В миреИзраильИранИракХакан ФиданФуад ХусейнВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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